Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани

Втори ден младо момиче е в неизвестност. Планинската спасителна служба и МВР я търсят непрестанно от момента, в който е подаден сигнала за нейното изчезване. Днес към тях се присъединиха и десетки доброволци.

На 6 ноември Стефани излиза от дома си: без документи, ключове и телефон.

Мая, близка на семейството: "С бяло яке е под коленете, с кафяв панталон, който е като телесен цвят и сиви рязани планински обувки."

Момичето последно е видяно в 17:06 близо до резиденция "Бояна" да се качва към планината. От тогава следите й се губят.

Емил Нешев, директор на Планинската спасителна служба: "Постепенно целият район е обходен като пътеки, като сгради, като хижи. В съдействие с органите на МВР са проучени и камери с възможни трасета за минаване на момичето. Включително кучета, включително дронове, последно поколение дронове."

Стефани обичала планината. Любимите й места са хижа и връх “Камен дел”, Копитото и Боянския водопад. Затова е възможно да се движи по маршрут без маркировка и извън очертани пътеки.

Мая, близка на семейството: "Познавам Стефи, майка й. Просто сме приятелки и дойдохме да помогнем. Много неприятно, надявам се детето да е живо и здраво. Тъй като аз не мога да ходя - ние дойдохме с кола и по принцип още от вчера обикаляме по край Драгалевци и Бояна. Моля всички хора да си прегледат камерите, възможно е да е слязла и към София. Умолявам всички хора, които посещават днес Витоша да се огледат да проверят по хижите, по хралупи, по заслони. Просто да се огледат около себе си."

Рано тази сутрин издирването продължи.

Емил Нешев, директор на Планинската спасителна служба: "На терен има 8 кучета от групата за спасяване с кучета. Има и много доброволци, които дойдоха да помогнат. Радвам се, че ни чуха и дойдоха съгласувано да направят своята дейност с нас, за да не се припокриваме, да не си пречим."

Петър е прекарал детството си в района. Затова решил да се включи като доброволец.