БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Регионални
Запази

Втори ден тече издирването на изчезналата Стефани в планината Витоша

Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани
Снимка: БТА
Слушай новината

Втори ден младо момиче е в неизвестност. Планинската спасителна служба и МВР я търсят непрестанно от момента, в който е подаден сигнала за нейното изчезване. Днес към тях се присъединиха и десетки доброволци.

На 6 ноември Стефани излиза от дома си: без документи, ключове и телефон.

Мая, близка на семейството: "С бяло яке е под коленете, с кафяв панталон, който е като телесен цвят и сиви рязани планински обувки."

Момичето последно е видяно в 17:06 близо до резиденция "Бояна" да се качва към планината. От тогава следите й се губят.

Емил Нешев, директор на Планинската спасителна служба: "Постепенно целият район е обходен като пътеки, като сгради, като хижи. В съдействие с органите на МВР са проучени и камери с възможни трасета за минаване на момичето. Включително кучета, включително дронове, последно поколение дронове."

Стефани обичала планината. Любимите й места са хижа и връх “Камен дел”, Копитото и Боянския водопад. Затова е възможно да се движи по маршрут без маркировка и извън очертани пътеки.

Мая, близка на семейството: "Познавам Стефи, майка й. Просто сме приятелки и дойдохме да помогнем. Много неприятно, надявам се детето да е живо и здраво. Тъй като аз не мога да ходя - ние дойдохме с кола и по принцип още от вчера обикаляме по край Драгалевци и Бояна. Моля всички хора да си прегледат камерите, възможно е да е слязла и към София. Умолявам всички хора, които посещават днес Витоша да се огледат да проверят по хижите, по хралупи, по заслони. Просто да се огледат около себе си."

Рано тази сутрин издирването продължи.

Емил Нешев, директор на Планинската спасителна служба: "На терен има 8 кучета от групата за спасяване с кучета. Има и много доброволци, които дойдоха да помогнат. Радвам се, че ни чуха и дойдоха съгласувано да направят своята дейност с нас, за да не се припокриваме, да не си пречим."

Петър е прекарал детството си в района. Затова решил да се включи като доброволец.

Петър Павлов, доброволец: "ПСС са направили тракове на обхожданията. Там, където смятаме да отидем с господина засега не е обходено. Ще се пробваме да го обходим. Без пътека е по една река, тежък терен с гороломни, каменопади. Молим се да е живо и здраво."

"БНТ: Разширихте периметъра - до Владая чак?
Последната информация, че е тръгнала в такава посока", обясни Емил Нешев.

#Стефани #издирване #Витоша

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
1
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
2
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
3
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и бичуване с метален кабел
4
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и...
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
5
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава...
Даниел Митов: Имаме най-голям брой полицаи на глава от населението - това го говорят хора, които си нямат идея
6
Даниел Митов: Имаме най-голям брой полицаи на глава от населението...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
6
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...

Още от: У нас

Илияна Йотова: Най-важното е рафинерията да бъде запазена
Илияна Йотова: Най-важното е рафинерията да бъде запазена
Кола се обърна на пътя Казанлък - Стара Загора, водачът е пострадал Кола се обърна на пътя Казанлък - Стара Загора, водачът е пострадал
Чете се за: 00:45 мин.
Драгомир Стойнев: Без действия на правителството, животът "Лукойл" ще замре на 21 ноември Драгомир Стойнев: Без действия на правителството, животът "Лукойл" ще замре на 21 ноември
Чете се за: 04:27 мин.
Борис Бонев: След кризата с боклука – зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина Борис Бонев: След кризата с боклука – зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина
Чете се за: 04:25 мин.
В село Ахматово няма поща – жителите ще обменят левове в евро в съседната Поповица В село Ахматово няма поща – жителите ще обменят левове в евро в съседната Поповица
Чете се за: 02:47 мин.
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на...
Чете се за: 03:10 мин.
Регионални
Драгомир Стойнев: Без действия на правителството, животът "Лукойл" ще замре на 21 ноември Драгомир Стойнев: Без действия на правителството, животът "Лукойл" ще замре на 21 ноември
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Борис Бонев: След кризата с боклука – зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина Борис Бонев: След кризата с боклука – зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Тръмп изключи Унгария от санкциите срещу руския петрол и газ Тръмп изключи Унгария от санкциите срещу руския петрол и газ
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Настъпление по въздух и земя: Масирана руска атака по енергийната...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
В село Ахматово няма поща – жителите ще обменят левове в евро...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Празнуваме Архангеловден!
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ