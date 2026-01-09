БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новата детска болница в Бургас ще разполага с общо 26 отделения, клиники и лаборатории

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Министерският съвет одобри окончателната структура на здравното заведение

новата детска болница бургас разполага общо отделения клиники лаборатории
Слушай новината

Министерският съвет одобри окончателната структура на Детската болница "Света Анастасия" в Бургас, с което се определят пълният обхват на дейност на лечебното заведение. Това решение е необходимата стъпка, позволяваща да се придвижи напред процесът по окомплектоване и подаване на документи за издаване на разрешение за дейност на болницата, в съответствие с вече утвърдената структура.

Детската болница в Бургас ще разполага със 142 болнични легла, разпределени в клиники и отделения по основни медицински специалности. Сред тях са педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, детска кардиология, ендокринология и нефрология, детска неврология, както и профилирано спешно отделение по педиатрия.

За да се достигне до финалния етап - на подаване на документи за регистрация на лечебното заведение - предстои окончателно да се сформира екип на болницата. Процесът по селекция на кандидатите тече от няколко месеца като вече приключи набирането на кандидатури за административните позиции. В момента интензивно се провеждат срещи с кандидатите за лекари и медицински специалисти, а на 22 декември 2025 г. беше обявен и конкурс за управител на Детската болница, като крайният срок за подаване на документи е 10 февруари 2026 г. до 17:00 ч.

Детската болница в Бургас ще предлага диагностика и лечение на своите пациенти в следните клиники и отделения:

- Клиника по образна диагностика;
- Клинична лаборатория;
- Лаборатория по клинична микробиология;
- Лаборатория по трансфузионна хематология;
- Лаборатория по обща и клинична патология;
- Лаборатория по клинична вирусология.
- Клиника по педиатрия със следните отделения:
- Отделение по педиатрия;
- Отделение по детска кардиология;
- Отделение по детска гастроентерология;
- Отделение по детска ендокринология и болести на обмяната;
- Отделение по детска ревматология;
- Отделение по детска нефрология и хемодиализа.
- Клиника по детска хирургия със следните отделения:
- Отделение по детска хирургия;
- Отделение по ортопедия и травматология за лица от 0 до 18 години;
- Отделение по лицево-челюстна хирургия за лица от 0 до 18 години.
- Клиника по детска пневмология и фтизиатрия
- Клиника по детска клинична хематология и онкология
- Клиника по детска неврология
- Отделение по анестезиология и интензивно лечение за лица от 0 до 18 години
- Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
- Отделение по очни болести за лица от 0 до 18 години
- Отделение по ушно-носно-гърлени болести за лица от 0 до 18 години
- Отделение по инфекциозни болести за лица от 0 до 18 години

Болницата ще разполага с профилирано спешно отделение по педиатрия и болнична аптека.

