Настъпление по въздух и земя: Масирана руска атака по енергийната система на Украйна

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Един човек е загинал, а най-малко 11 са ранени в Украйна при масирано руско нападение през изминалата нощ

Един човек е загинал, а най-малко 11 са ранени в Украйна при масирано руско нападение през изминалата нощ. Мишена отново е била украинската енергийна система.

Най-големи поражения има в град Днипро, където руски дронове са поразили и жилищна сграда. Под отломките спасителите откриха тялото на жена. Сред пострадалите има 2 деца на 2 и 13 години. При атаката срещу Киев е избегнал пожар. Руските сили са нанесли ракетен удари и срещу Харков. Продължава руското настъпление и по суша. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия струпва войски край украинския граничен град Вовчанск.

