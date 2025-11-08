Русия струпва войски край Вовчанск

Русия струпва войски край украинския граничен град Вовчанск, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Продължава и руската офанзива срещу стратегическия град Покровск, който Русия нарича Красноармейск. Руски части вече са проникнали на много места в града и са започнали да укрепват позициите си.

От украинския генерален щаб потвърдиха, че за Покровск се водят тежки боеве. За да намали руското настъпление, украинската армия е предприела атаки срещу руските войски около източния град Доброполие.

Украинският президент съобщи, че през октомври Русия е загубила 25 000 военни заради успешни атаки с дронове. Не се съобщава обаче колко украински военни всекидневно губят живота си на фронта.