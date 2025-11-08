Празнуваме Архангеловден!

На 8 ноември църквата почита св. Архангел Михаил. Денят е известен още като Архангеловден.

Пред престола на Господ винаги стоят седем ангели – наричаме ги архангели. Първият е св. Архангел Михаил, изобразяван с копие в ръка, тъпчещ дявола с крака - неслучайно за него казват, че е най-силният ангел. Той представя Божието слово.

Архангел Гавраил е носителят на Божиите тайни. От недъзи лекува архангел Рафаил, Уриил просвещава душите ни. Салатиил се застъпва за нас пред Бога, Уехудиил го прославя, а Варахиил ни дарява с Божиите благословии. Ангелите са пазителите на хората, при раждането си всеки от нас получава своя ангел пазител. Хората вярват, че душата не може да напусне тялото, ако св. Архангел Михаил не дойде да я прибере.

Легендата разказва, че при подялбата на света на него се е паднало да придружава мъртвите. Народът ни празнува този ден, за да му е по-леко на човек, когато душата му отива при Господ. На много места в България се прави курбан за светеца. Пекат се и обредни хлябове, които много приличат на тези, които се приготвят при помени и погребения.

На този ден празнуват: Ангел, Ангелина, Михаил, Михаела, Арангел, Райчо, Райна и Рангел.

Честито на всички именици!