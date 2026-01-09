БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина си в чужбина

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Още
Запази
Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина си в чужбина
Слушай новината

Бритни Спиърс обяви, че повече няма да изнася концерти в Съединените щати, но е готова да се качи на сцена в чужбина заедно със сина си.

Спиърс обясни в пост в Инстаграм, че няма намерение да стъпва на американска сцена "поради изключително деликатни причини".

Въпреки това тя планира да изнесе концерти във Великобритания и Австралия "много скоро" с участието на сина си. Спиърс поясни: "Той е огромна звезда и се чувствам смирена в негово присъствие!"

Бритни не уточни за кой от двамата си синове говори, но по-рано тя е хвалила музикалните умения на по-малкия - 19-годишния Джейдън Джеймс. Джейдън и Бритни поддържат близки отношения и през последната година са имали споделени моменти, включително по Коледа. По-големият ѝ син - 20-годишният Шон Престън, пък празнува с леля си Джейми Лин Спиърс и нейното семейство.

В същата публикация Бритни Спиърс коментира и известните си видеа с танци в Инстаграм: "Интересното е, че танцувам в Инстаграм, за да излекувам неща в тялото си, за които хората нямат представа. Понякога е неудобно, но преминах през огън, за да спася живота си."

Спиърс, известна с песента Toxic, е казвала, че свободният танц ѝ помага да се справя с минали травми.


#турне #Бритни Спиърс

Последвайте ни

ТОП 24

Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
1
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
2
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
3
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
4
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят каквото си искат" – неволите на превозвачите по границата продължават
5
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят...
България и еврото: Продължават засилените проверки на НАП и КЗП
6
България и еврото: Продължават засилените проверки на НАП и КЗП

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Любопитно

30 години след появата си играчката тамагочи привлича нови фенове
30 години след появата си играчката тамагочи привлича нови фенове
Идентифицирането на ДНК на Леонардо да Винчи напредва Идентифицирането на ДНК на Леонардо да Винчи напредва
Чете се за: 01:50 мин.
След 19 години брак: Никол Кидман и Кийт Ърбан официално са разведени След 19 години брак: Никол Кидман и Кийт Ърбан официално са разведени
Чете се за: 02:22 мин.
"Минералният глад" е причината за измирането на мамутите, твърдят учени "Минералният глад" е причината за измирането на мамутите, твърдят учени
Чете се за: 02:35 мин.
Светещите води край Тасмания се дължат на климатичните промени Светещите води край Тасмания се дължат на климатичните промени
Чете се за: 02:27 мин.
Цветът на 2026 г. е "Облачно бяло" Цветът на 2026 г. е "Облачно бяло"
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Черният лед - опасен капан за шофьорите
Черният лед - опасен капан за шофьорите
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Идват ледени дни Идват ледени дни
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Блокадата на гръцките фермери на границата с България падна Блокадата на гръцките фермери на границата с България падна
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Чете се за: 01:35 мин.
Общество
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Американска делегация ще посети Венецуела за разговори с временните...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ