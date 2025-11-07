БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ексклузивно: Историята на пастора-медик, който стана...
Чете се за: 04:55 мин.
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот...
Чете се за: 02:17 мин.
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

Линия 3 на метрото спира за 24 часа

Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Ще бъде осигурен заместващ автобусен транспорт

Във връзка с пускането в експлоатация на трите нови станции от разширението на Линия 3 по бул. "Владимир Вазов" и необходимостта от актуализация на софтуера на системите за контрол и управление на влаковете.

Линия 3 на метрото ще бъде затворена за денонощие от полунощ в събота.

Ще бъде осигурен заместващ автобусен транспорт.

Линията ще обслужва всички метростанции от Линия 3, като временните автобусните спирки ще се намират в непосредствена близост до входовете на метростанциите.

За 4 от 7 проблемни зони в София все още няма решение за боклука
За 4 от 7 проблемни зони в София все още няма решение за боклука
Здравният министър разпореди извънредно проучване на качеството на въздуха във Велико Търново Здравният министър разпореди извънредно проучване на качеството на въздуха във Велико Търново
Чете се за: 01:20 мин.
Планински спасители издирват млада жена в района на кв. "Бояна" и Витоша Планински спасители издирват млада жена в района на кв. "Бояна" и Витоша
Чете се за: 01:00 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
Чете се за: 02:07 мин.
Българският изследователски кораб отплава на нова експедиция до Антарктида Българският изследователски кораб отплава на нова експедиция до Антарктида
Чете се за: 01:25 мин.
Автомобилът с мигранти, който катастрофира в Бургас, е направил опит да избегне лента с шипове Автомобилът с мигранти, който катастрофира в Бургас, е направил опит да избегне лента с шипове
Чете се за: 03:50 мин.

"Мама срещу машината": Различната Сърбия, в която вече нищо не е същото
"Мама срещу машината": Различната Сърбия, в която вече...
Чете се за: 11:32 мин.
По света
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, седмици със завързани очи, юмруци и бичуване с метален кабел Израелски заложник за ада на плена: Насилие, седмици със завързани очи, юмруци и бичуване с метален кабел
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Ексклузивно: Историята на пастора-медик, който стана "баща" на фентанила в Мексико Ексклузивно: Историята на пастора-медик, който стана "баща" на фентанила в Мексико
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата "Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Посланик Лейдън за българските медици в Либия, Кадафи, дипломацията...
Чете се за: 07:25 мин.
У нас
Без купувач за "Лукойл": Според САЩ "Гънвор" е...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Бюджетът на раздора: Между напрежението и диалога (ОБЗОР)
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Срещата на Тръмп с "великия лидер и негов приятел" Виктор...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
