Ексклузивно: Историята на пастора-медик, който стана "баща" на фентанила в Мексико

Ексклузивно: Историята на пастора-медик, който стана...
Чете се за: 04:55 мин.
"Живее ми се, но МЗ ги няма": Борба за живот...
Чете се за: 02:17 мин.
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.



Тихомир Игнатов
Всичко от автора
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Кой е той?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

От пастор-медик до баща на фентанила в Мексико. Следва екслузивен разказ за живота на българина Антон Кулкин, който e екстрадиран през август от Мексико в САЩ, за да бъде съден там.

През 90-те години, докато още живее в България, мечтае да лекува бедни. Житейски обрати отвеждат Кулкин в Доминикана, а след това и в Мексико, където е арестуван още през 2018-та по подрозение за връзки с наркокартела Синаола и производство на фентанил.

За първи път ще видите архивни материали от живота на Кулкин в България.

Възход, падение, покаяние, гордост, отчаяние - животът на българина Антон Кулкин е низ от обрати.

В началото на 90-те години попада в протестантската общност в България, разказва Павел Игнатов - негов духовен наставник по това време.

Израства бързо - отличава се с лидерски качества и необикновени умения.

пастор Павел Игнатов: Той се доказа, че е един от най-добрите студенти по медицина по това време. Мечтата му тогава била да изгради серия от центрове за лечение на бедни и самотни хора.
Тази сграда, в която се намираме, беше голям социален център, в който ние изхранвахме до 500 души на ден, а той беше директор на социалните дейности. На 05.09. 1993 г. той е въведен в пастирско служение в църквата.

Кулкин се жени и има три деца, но живее в лишения в къща под наем в покрайнините на Бистрица.

пастор Павел Игнатов: Вътре нямаше легла. А трите му деца спяха буквално на дюшеци на земята.

Малко след това животът на пастора-медик се обърнал на 180 градуса.

Започна да купува земя с някакви хора в софийски села, от Плана и Железница до Бояна, където
има ниви или ливади на селяни, които са близо до тези, които са парцелирани. И забелязах, че той прави такива измами, като узаконява тези парцели, те стават регулирани и ги препродава 5, 6, 7 пъти по-
скъпо. И тогава започнаха неговите главоболия. Не беше същият, беше забогатял.

След като забогатява Кулкин заминава с децата си за Доминикана.

пастор Павел Игнатов: В Доминикана, за да се издържа като доктор той е започнал нерегламентирани аборти, които е извършвал в дома си, докато местните власти го прибрали.

Така следите му се губят до 2018-та, когато е задържан в Мексико при операция на местните
власти. В малък апартамент в квартал Сан Маркос антимафиотите откриват лаборатория за синтетични наркотици. Според властите в нея можело да се произвеждат 73 тона годишно или казано в долари 481 милиона.
Открити са и банкови сметки на Кулкин в Русия, Доминиканската република и САЩ.

Не бях учуден, но бях съкрушен. Аз откривах в него необикновени възможности и таланти, а той стана злодей.

Агенти под прикритие в Нова Англия, Калифорния, Санто Доминго и Тихуана засичат мрежата за разпространение като успяват да закупят хапчета в Калифорния. Българинът е разследван и за връзки с дистрибуторски мрежи, контролирани от Ел Чапо.

Цялата история е в сребролюбието.Той искаше да стане богат. И това надделя.

Сега Кулкин ще бъде съден в САЩ. От документите по делото, с които БНТ разполага, става ясно, че той заедно с Карлос Падила, мексикански гражданин, представящ се с псевдонима Чарли са планирали да разпространяват карфентанил, производно на фентанила.

Той е допринесъл за разширяване на влиянието на тъмнината и на смъртта и това е жестоко падение. Прошката не отменя наказанието.

В обвинителния акт се твърди, че от декември 2017 г. Кулкин и Падила планирали да разпространяват опиата в района на Масачузец, Калифорния, и Мексико. От документите става ясно, че българинът се представял още и като Давид Соломонов Ашкенази, Емил Иванов Асенов и Тони.

Цялото интервю гледайте утре в "Говори сега"

