Мария Каваклиева сред най-добрите съдии в световния бокс

Българка е сред най-добрите съдии в световния бокс. Мария Каваклиева беше отличена по време на Азиатските юношески игри в Бахрейн за безупречната си работа и професионализъм. За пореден път получи честта да ръководи финална среща.

Тя е притежател на най-високия международен съдийски ранг и е стед най-уважаваните лица в боксовите среди. Многократно е канена да съдийства на азиатски първенства, а през 2023 г. це избрана за съдия №1 на Азия – първият човек извън континента с такова отличие. Същата година получава наградата и за съдия №1 на Балканите, а преди това става първата българка, ръководила срещи на Олимпийските игри в Токио.