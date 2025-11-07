БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ексклузивно: Историята на пастора-медик, който стана...
Чете се за: 04:55 мин.
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот...
Чете се за: 02:17 мин.
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мария Каваклиева сред най-добрите съдии в световния бокс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българка е сред най-добрите съдии в световния бокс. Мария Каваклиева беше отличена по време на Азиатските юношески игри в Бахрейн за безупречната си работа и професионализъм. За пореден път получи честта да ръководи финална среща.

Тя е притежател на най-високия международен съдийски ранг и е стед най-уважаваните лица в боксовите среди. Многократно е канена да съдийства на азиатски първенства, а през 2023 г. це избрана за съдия №1 на Азия – първият човек извън континента с такова отличие. Същата година получава наградата и за съдия №1 на Балканите, а преди това става първата българка, ръководила срещи на Олимпийските игри в Токио.

Последвайте ни

ТОП 24

Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
1
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
2
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
3
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
4
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
5
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да...
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
6
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...

Още от: Спорт

Бронзовата статуя на Марадона обиколи Неапол за рождения му ден
Бронзовата статуя на Марадона обиколи Неапол за рождения му ден
Алекс Грозданов и Люблин спечелиха Суперкупата на Полша Алекс Грозданов и Люблин спечелиха Суперкупата на Полша
Чете се за: 00:17 мин.
Александър Николов стана Играч на месеца в италианската Суперлига Александър Николов стана Играч на месеца в италианската Суперлига
Чете се за: 01:15 мин.
Левски играе срещу ЦСКА в събота Левски играе срещу ЦСКА в събота
Чете се за: 00:22 мин.
Лига Европа: Лудогорец гостува на Ференцварош Лига Европа: Лудогорец гостува на Ференцварош
Чете се за: 00:30 мин.
Шампионска лига: Сити разгроми Дортмунд. Барселона завърши наравно с Брюж Шампионска лига: Сити разгроми Дортмунд. Барселона завърши наравно с Брюж
Чете се за: 00:17 мин.

Водещи новини

"Мама срещу машината": Различната Сърбия, в която вече нищо не е същото
"Мама срещу машината": Различната Сърбия, в която вече...
Чете се за: 11:32 мин.
По света
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, седмици със завързани очи, юмруци и бичуване с метален кабел Израелски заложник за ада на плена: Насилие, седмици със завързани очи, юмруци и бичуване с метален кабел
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Ексклузивно: Историята на пастора-медик, който стана "баща" на фентанила в Мексико Ексклузивно: Историята на пастора-медик, който стана "баща" на фентанила в Мексико
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата "Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Посланик Лейдън за българските медици в Либия, Кадафи, дипломацията...
Чете се за: 07:25 мин.
У нас
Без купувач за "Лукойл": Според САЩ "Гънвор" е...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Бюджетът на раздора: Между напрежението и диалога (ОБЗОР)
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Срещата на Тръмп с "великия лидер и негов приятел" Виктор...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ