Кочани отдава мълчалива почит на жертвите от пожара в Швейцария

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Снимка: БТА
Традиционният "Марш на ангелите", който провеждат всяка събота родителите и семействата на загиналите при пожара в дискотека в град Кочани в Северна Македония, няма да се проведе днес, съобщават от сдружение "16 март 2025 г.". Вместо това, под мотото "От Кочани до Кран Монтана: Мълчалива почит към мъртвите", жителите на града ще се съберат, за да запалят свещ в памет на жертвите от пожара в Швейцария.

"От град, който носи болка в себе си, до майки и семейства, които днес живеят в същата тишина, нека се обединим, без думи, които са малки за такава загуба. Нека споделим тишината, която свързва загубилите с тези, които помнят. Кочани помни. Кочани съчувства. Кочани е с майките и семействата от Кран Монтана", се казва в емоционалния апел, публикуван на страницата на сдружението във Фейсбук.

В ранните часове на 1 януари пожар опустоши бар "Констеласион" в швейцарския курорт Кран Монтана и отне живота на 40 души. Половината от загиналите са непълнолетни. Ранени бяха 116 души.

На 16 март 2025 г. в дискотека "Пулс" в Кочани избухна пожар, който отне живота на 63-ма младежи. Над 200 пострадаха.

