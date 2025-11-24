Нови арести и обвинения в корупция след пожара в дискотека "Пулс" в Кочани

След старта на делото за пожара в дискотека "Пулс" в Кочани, Северна Македония, където загинаха 63-ма души, нови арести разкриват корупционни схеми в държавната администрация и укриване на данъчни задължения.

Полицейски служители от Щип и Кочани, в координация с криминална полиция и прокуратурата, проведоха мащабна акция на няколко локации в страната.

Задържани са 8 души, а срещу общо 11 са повдигнати обвинения за корупционни деяния, свързани с дейността на дискотека "Пулс" в Кочани.

Двама данъчни контрольори са обвинени в злоупотреба със служебно положение.

Според разследващите те давали информация на собственика на дискотеката за предстоящи проверки.

В замяна получавали пари и подаръци.

На държавните служители и собственика на дискотеката са повдигнати обвинения съответно за получаване и даване на подкуп.

Шестима данъчни инспектори и ръководители на регионалните дирекции на НАП в Щип и Струмица са подпомагали дискотеката и кафене да работят без необходимите фискални устройства.

Собственикът на дискотека "Пулс" е обвинен във фалшифициране на документи.

При проверки той е представял подменени фискални устройства и документи с неверни данни с цел да избегне глоби и затваряне на обекта.

Инспекторка от Държавната пазарна инспекция също е сред заподозрените.

Тя е уличена в разкриване на информация за предстоящи проверки, за което е обвинена в разгласяване на служебна тайна.

Следващото заседание по делото ще бъде на 25 ноември.