БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 00:22 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нови арести и обвинения в корупция след пожара в дискотека "Пулс" в Кочани

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Запази

Задържани са осем лица, а срещу общо 11 са повдигнати обвинения

бориха децата свои бнт говорят оцелели ада кочани лекували нас
Слушай новината

След старта на делото за пожара в дискотека "Пулс" в Кочани, Северна Македония, където загинаха 63-ма души, нови арести разкриват корупционни схеми в държавната администрация и укриване на данъчни задължения.

Полицейски служители от Щип и Кочани, в координация с криминална полиция и прокуратурата, проведоха мащабна акция на няколко локации в страната.

Задържани са 8 души, а срещу общо 11 са повдигнати обвинения за корупционни деяния, свързани с дейността на дискотека "Пулс" в Кочани.

Двама данъчни контрольори са обвинени в злоупотреба със служебно положение.

Според разследващите те давали информация на собственика на дискотеката за предстоящи проверки.

В замяна получавали пари и подаръци.

На държавните служители и собственика на дискотеката са повдигнати обвинения съответно за получаване и даване на подкуп.

Шестима данъчни инспектори и ръководители на регионалните дирекции на НАП в Щип и Струмица са подпомагали дискотеката и кафене да работят без необходимите фискални устройства.

Собственикът на дискотека "Пулс" е обвинен във фалшифициране на документи.

При проверки той е представял подменени фискални устройства и документи с неверни данни с цел да избегне глоби и затваряне на обекта.

Инспекторка от Държавната пазарна инспекция също е сред заподозрените.

Тя е уличена в разкриване на информация за предстоящи проверки, за което е обвинена в разгласяване на служебна тайна.

Следващото заседание по делото ще бъде на 25 ноември.

#дискотека "Пулс" #Кочани #арести #задържани #обвинения #корупция #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
1
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи...
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
2
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и...
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
3
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася...
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
4
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца
5
Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца
Русенци протестираха срещу приемането на еврото
6
Русенци протестираха срещу приемането на еврото

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Балкани

Избори в Република Сръбска: Печели кандидатът на Милорад Додик
Избори в Република Сръбска: Печели кандидатът на Милорад Додик
Двама са фаворити за президентския пост в Република Сръбска Двама са фаворити за президентския пост в Република Сръбска
Чете се за: 00:52 мин.
Голям горски пожар бушува близо до кипърския град Лимасол Голям горски пожар бушува близо до кипърския град Лимасол
Чете се за: 01:02 мин.
Предсрочни президентски избори: Кой ще управлява Република Сръбска? Предсрочни президентски избори: Кой ще управлява Република Сръбска?
Чете се за: 00:50 мин.
Обилен сняг изненада Босна и Херцеговина (СНИМКИ) Обилен сняг изненада Босна и Херцеговина (СНИМКИ)
Чете се за: 01:57 мин.
Силни бури и наводнения засегнаха Северозападна Гърция Силни бури и наводнения засегнаха Северозападна Гърция
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Масирани руски удари с дронове взеха 4 жертви и раниха 17 души в Харков Масирани руски удари с дронове взеха 4 жертви и раниха 17 души в Харков
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Тридневна стачка в Белгия: Засегнати са общественият транспорт и летището в Брюксел Тридневна стачка в Белгия: Засегнати са общественият транспорт и летището в Брюксел
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Нови арести и обвинения в корупция след пожара в дискотека...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Бюджет 2026 преди второ четене: Последни срокове за поправки
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Каква е обстановката след силната буря в Благоевградско?
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Референдум за евтаназията: Словения отхвърли новия закон
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ