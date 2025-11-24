Казусът "Коцев": Все още не са изискани документи от общината

Все още няма постъпило искане от Общинската избирателна комисия за документи от Община Варна във връзка със сигнала срещу Благомир Коцев, коментира в "Денят започва" Снежана Апостолова, която в момента е изпълняващ длъжността кмет на Варна.



Общинската избирателна комисия вчера отложи окончателното вземане на решение дали да го отстрани от поста заради допълнен сигнал на една от жалбоподателките, пуснат в последния работен ден.

От комисията поискаха нови документи от общината и не дадоха яснота кога ще се съберат отново.

Благомир Коцев беше арестуван през юли по обвинение в корупция и участие в организирана престъпна група, след акция на Антикорупционната комисия.

В четвъртък се очаква Варненският окръжен съд да разгледа мярката за неотклонение на Благомир Коцев, след като делото беше прехвърлено от София във Варна.

Общината е готова с всички документи, за да бъде приет бюджетът на града.