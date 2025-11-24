БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Казусът "Коцев": Все още не са изискани документи от общината

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Община Варна е готова с всички документи, за да бъде приет бюджетът на града

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Все още няма постъпило искане от Общинската избирателна комисия за документи от Община Варна във връзка със сигнала срещу Благомир Коцев, коментира в "Денят започва" Снежана Апостолова, която в момента е изпълняващ длъжността кмет на Варна.

Общинската избирателна комисия вчера отложи окончателното вземане на решение дали да го отстрани от поста заради допълнен сигнал на една от жалбоподателките, пуснат в последния работен ден.

От комисията поискаха нови документи от общината и не дадоха яснота кога ще се съберат отново.

Благомир Коцев беше арестуван през юли по обвинение в корупция и участие в организирана престъпна група, след акция на Антикорупционната комисия.

В четвъртък се очаква Варненският окръжен съд да разгледа мярката за неотклонение на Благомир Коцев, след като делото беше прехвърлено от София във Варна.

Общината е готова с всички документи, за да бъде приет бюджетът на града.

"Започнали сме подготовка за бюджета, изпратили сме необходимите писма за това всички дирекции да си подготвят съответните искания. Те ще бъдат подготвени, но при всички случаи този бюджет ще бъде обсъден и с г-н Коцев и се надявам в четвъртък, когато се гледа мярката, той да бъде пуснат", заяви Снежана Апостолова.

# Благомир Коцев #кмет #Варна

