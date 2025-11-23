БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Протест и отложено решение – Благомир Коцев остава кмет на Варна (ОБЗОР)

Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
ОИК не взе окончателното решение дали да го отсрани от поста

Снимка: БТА/Архив
Благомир Коцев остава кмет на Варна - засега. Общинската избирателна комисия отложи окончателното вземане на решение дали да го отстрани от поста заради допълнен сигнал на една от жалбоподателките, подаден в последния работен ден. От комисията поискаха нови документи от общината и не дадоха яснота кога ще се съберат отново. Коцев беше арестуван през юли по обвинение в корупция и участие в организирана престъпна група, след акция на Антикорупционната комисия.

Извънредното заседание на комисията във Варна беше предшествано от пореден граждански протест, въпреки решението на ГЕРБ техните представители в ОИК да гласуват против отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост.

д-р Ивайло Митковски: "Имам усещането, че Борисов спасява себе си и партията си във Варна."

Дорет Димитрова: "Тук сме всички свободни варненци или част от тях, които искаме да препотвърдим вота си от преди две години и да напомним на членовете на ОИК, че те са призвани да пазят вота на варненци."

Миглена Атанасова: "Трябва да съм тук! Това е моят граждански дълг! Четири месеца чакаме нещо да се случи и то да е хубаво."

В началото на заседанието медиите не бяха допуснати в залата. Заради породилото се недоволство, в крайна сметка бяха поканени. Самото заседание продължи кратко - с 20 гласа “за” и 7 “против” членовете на комисията отложиха вземането на окончателно решение по казуса. Причината - нужда от получаване на нови документи от Община Варна във връзка с допълнен сигнал срещу Коцев от жалбоподателката в последния работен ден.

Велин Жеков, председател на ОИК-Варна: "Изясняване на периоди, в които отсъства или е заместван г-н Коцев и вече правната квалификация дали са основателни или неоснователни ще бъде ясна с крайното решение на ОИК."

Марин Пандов, адвокат на Благомир Коцев: "Подобна фигура в Изборния кодекс като допълване на сигнал не съществува и следваше да се вземе решение днес."

снимки: БТА

От ОИК обясниха, че няма срок за събирането на документите и следващото им заседание ще бъде едва когато получат цялата документация. Междувременно в четвъртък Варненският окръжен съд ще гледа мярката за неотклонение на арестувания кмет, след като делото беше прехвърлено от София във Варна.

#арест на Благомир Коцев # Благомир Коцев #ОИК-Варна #протест във Варна

