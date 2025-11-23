Симона Бакърджиева: Ще нося короната за Мис България със същата гордост, с която нося екипа на Славия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Волейболистката на Славия е уверена, че ще намери баланс между мачовете на "белите" и отговорността да носи короната за Мис България 2025.

Волейболистката на Славия Симона Бакърджиева бе избрана за Мис България 2025 в събота вечер, а днес взе участие в победата на "белите" над Миньор Перник с 3:2 гейма в мач от 6-ия кръг на женския волейболен елит.

Централната блокировачка е уверена, че ще намери баланс между спорта и подиума.

"Със сигурност ще нося титлата Мис България 2025 година със същата гордост, с която нося и екипа на черно-белите. Мога да намеря баланс, тъй като дисциплината за мен е ключът към всичко. Знам, че ще се справя, както съм се справяла досега", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.

Състезателката на столичани разкри, че решението да се запише в конкурса е дошло спонтанно.

"Решението да се запиша в конкурс за красота стана супер спонтанно, не съм имала никакви очаквания. Реших да изживея нещо различно, нещо ново, което всяко момиче на тези години е хубаво да усети като емоции и преживяване. Съотборничките ми много приятно се изненадаха. Имаме снимки с короната по екипи, много интересно се получи. Много се радвам, че всички ме подкрепиха", допълни Бакърджиева.

Според нея тя и съотборничките й имат потенциал да постигнат още редица добри резултати.

"Играта ни в този мач беше на приливи и отливи, тъй като имаме малко дисбаланс в отбора, но ние работим над това. Като качества сме доста добри, така че смятам, че в следващите мачове ще го покажем. Можем да сме много по-категорични. Може би трябва малко да се съсредоточим в защитата и останалото е на сравнително добро ниво", завърши Мис България 2025.

Вижте цялото интервю във видеото.

