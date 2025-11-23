Славия 2017 преодоля съпротивата на Миньор и спечели мача в Перник

Волейболистките на Славия 2017 успяха да запишат втора победа в женската волейболна лига. Мачът бе излъчен пряко по БНТ 3.

"Белите" надиграха завърналия се в елита тим на Миньор Перник в зала "Борис Гюдеров" с 3:2 гейма.

Домакините започнаха уверено срещата и поведоха след 25:18.

Възпитаничките на Иван Димитров изравниха след 25:22 и продължиха силната се серия, за да поведат с 2:1 след категоричното 25:14. Последва разколебаване в играта им, перничанки се възползваха и изравиха резултата в срещата, печелейки четвъртия гейм с 25:13.

В решителния тайбрек волейболистките на Славия поведоха от самото начало, дръпнаха с 8 точки при 13:5 и имаха аванс от 14:8. Миньор направи серия от четири безответни точки и намали до 12:14, но гостите затвориха мача при 15:12.

"Белите" остават на седмото място в класирането с две победи от шест мача.

До момента перничанки нямат успех на сметката си и вече имат шест поражения. Това им отрежда 9-та предпоследна позиция във временното класиране.

Славия ще приеме Левски в следващия кръг от шампионата на 28 ноември, докато Миньор ще гостува на ДКС Варна на 29 ноември.