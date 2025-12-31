Симеон Николов: Във Филипините се чувствах като Леброн Джеймс

След сензационното си представяне и сребърния медал от световното първенство във Филипините, Симеон Николов продължава възхода си и на клубно ниво. Българският разпределител бързо се утвърди в състава на Локомотив Новосибирск, с който вече игра финал за Суперкупата на Русия, а в шампионата тимът е на второ място. Самият Николов е постоянно под светлините на прожекторите.

19-годишният талант беше гост в популярния американски подкаст Out of System, където говори откровено за избора си да продължи кариерата си в Русия, за живота в Новосибирск и за емоциите от историческия успех на България.

„Исках да играя в основния състав и да се боря за победи. Исках да се събуждам с мисълта: Добре, днес искам да победя“. В Италия това нямаше да се случи. Мисля, че ако постоянно те побеждават във всеки мач, не прогресираш особено. Направих правилния избор, като се преместих тук. Не знам точно кога, но искам да отида в Италия", обясни Николов решението си да заживее в Сибир въпреки интереса от редица европейски клубове.

Животът далеч от дома обаче има и своята цена.

„Съвсем сам съм, самотен съм. Чувствам се сякаш съм закотвен. Но съм тук заради волейбола – всичко останало е бонус“, призна Мони.

Той сподели, че често общува с хора чрез видеоигри, тъй като езиковата бариера в Русия не е лесна, макар близостта между българския и руския език да помага.

Просто играя волейбол, ям и спя. Останалото време прекарвам в залата“, добави той.

Николов не пропусна да говори и за съотборника си Сам Деру, който се бори с тежко заболяване.

„Ако се върне, това ще е чудо. В момента не сме толкова силни без него, но се опитваме да намерим изход. Да се надяваме на най-доброто“, каза българинът.

Голямата тема в интервюто е световното първенство – турнир, който промени кариерата му. България, започнала надпреварата като 16-а в световната ранглиста, но стигна до първия си медал от 1970 г. насам.

„Всичко започна с Германия – първия гейм 40:38 беше лудост. После дойде импулсът. Четвъртфиналът със САЩ е най-важният мач в живота ни“, спомня си Николов.

Финалът срещу Италия остава незабравим момент за младия разпределител.

„Имаше мигове, в които погледнах феновете и си помислих: Пич, играя в проклетия финал! Знаехме, че те са по-опитни, но излязохме без страх. Дадохме всичко от себе си. Във Филипините не говорихме по телефона с никого, освен с родителите си: "Не отговаряйте на никого. Всичко е просто външен шум. Бъдете фокусирани, бъдете напълно концентрирани." Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев искаше да говори с отбора след мача със САЩ, но треньорът ни му забрани: "Нека мислят само за волейбол." Мисля, че се получи", споделя Николов.

Популярността на Николов нарасна лавинообразно след турнира – видеата му в социалните мрежи събират милиони гледания, а феновете във Филипините буквално го носеха на ръце.