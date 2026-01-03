След проверка на НАП и КЗП: Глоба за голям хранителен магазин в Пловдив заради завишени цени

Глоба и за голям хранителен магазин в Пловдив заради необосновано завишени цени на няколко продукта. В него днес на проверка влязоха инспектори от НАП и КЗП.

Изненадващата проверка в магазина беше заради засечени увеличени цени, подадени още миналата година в централизираната автоматична система. След направени предупреждения, инспекторите посещават обекта за втори път.

Александър Колячев - и.д. председател на КЗП: "Всичките документи, които те са ни представили, са били отразени в нашата преписка и предстои да бъде връчен акт за установяване на административно нарушение към този конкретен обект."

Пет основни хранителни продукта са със завишени цени, заради което магазинът ще бъде глобен с между 5000 и 100 000 лева. Собствениците обаче отрекоха да са вдигали цените необосновано.

Латинка Петрова, собственик на магазин: "В никакъв случай това не го допускаме, постоянно качваме новите цени в КЗП, следят ни и при всяко вдигане, обосновано естествено, ние си представяме документи, даже понякога намаляваме и процента, ако цената е вече по-драстично увеличена, за наша сметка – винаги в полза на клиента."

69 са наложените актове на търговци от октомври насам, а в следващите дни ще постъпят данните за още 300 обекта, в които е констатирано завишение на цените.

Анна Митова, директор комуникации в НАП: "В 7 дневен срок трябва да бъде предоставена информация от всеки един търговец на какво се дължи повишението на цената, съответно ако има такова и в някои от случаите, разбира се, стоките пристигат с надценка при съответния търговец, ние изследваме по веригата откъде е това нарушение."

Хората отчитат повишение на цените още през декември.

Станислава Ташева: "Може би малко сиренето и месото, такова ми е усещането." Десислава Чобанова: "Още преди празниците ги повишиха, може би сега след като има проверки ще се запазят, но за в бъдеще може би пак ще се вдигнат, не знам."

Във варненското село Близнаци проблемът е друг - в магазините липсват достатъчно евромонети.

Павел Янакиев, магазинер: "От банките, като цяло ни дадоха много малко монети и в момента се пазари само с български левове и с карта основно."

снимки: БТА

Проверките на КЗП и НАП продължават. Част от тях се правят и по сигнали на граждани.