Александър Димитров: Научих много от Димитър Пенев и винаги съм се съветвал с него

Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Селекционерът на България посочи уроците, които е научил от бившия селекционер на България.

александър димитров научих димитър пенев винаги съм съветвал
Селекционерът на българския национален отбор по футбол за мъже Александър Димитров отличи следата, която Димитър Пенев е оставил както в неговата кариера, така и в световния футбол.

Легендарният български футболист и треньор почина на 80-годишна възраст.

"Днес е много тъжен ден, защото изгубихме не само най-добрия треньор на 20-ти век по футбол, но загубихме един огромен треньор. Със своите истински човешки качества той показа пътя, който ние, треньорите, трябва да следваме. Познавам Димитър Пенев много добре. За съжаление, в работата ни, пътищата ни не са се пресичали. От него съм научил много, винаги съм се съветвал с него", сподели той в интервю за БНТ.

Наставникът посочи уроците, които е научил от бившия селекционер на България.

"Това, което най-много разбрах и това, което остана в мен от него, е, че играчите са важни и че те правят треньора. Това беше човек, който можеше да пречупи своето его, въпреки че той беше направил и постигнал много като футболист, но успяваше да пречупи своето его като треньор. Успя да изгради и да наложи в български и световния футбол имена като Любо, Ицо, Емо Костадинов, Димитър Бербатов, Силиян, Мартин и много други. За мен той винаги ще остане пример, със смелостта си да налага млади играчи и да има око за перспективните млади играчи, които могат да достигнат световно ниво. Затова загубата за нашия футбол днес е много голяма и футболна България трябва да скърби за него", допълни Димитров.

Гледайте цялото интервю във видеото.

#Александър Димитров #Димитър Пенев

