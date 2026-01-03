БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пламен Николов: Димитър Пенев е човекът, който направи така, че за българския футбол да се говори

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
Запази

Бившият футболен национал на България разказа спомените си от световното първенство в САЩ и ролята на Пенев за успеха.

пламен николов димитър пенев човекът направи българския футбол говори
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бившият футболен национал на България Пламен Николов смята, че Димитър Пенев е един от основните виновници за популяризирането на българския футбол през изминалия век.

Легендарният футболист и треньор почина на 80-годишна възраст.

"Емблематична фигура, първо като човек, после като състезател, треньор на 20-и век. Човекът, който направи така, че за българския футбол да се говори. Старшията на едно поколение, което издигна българския футбол на един пиедестал. Искрено се надявам, че някога ще бъде достигнат, аз защо не е надминат, но на този етап остава най-великото постижение - четвърто място на световното първенство в САЩ. Каквото и да кажа за Димитър Пенев ще е малко", заяви той в интервю за БНТ.

Според него Пенев винаги е намирал баланса между строгостта и компромиса.

"Той беше човекът, който успя да сплоти колектива в националния отбор, защото много от футболистите играеха в европейски грандове. Когато имаш такива звезди, някои някога нещо не му е както трябва. Той беше човекът, който успя да балансира строгостта и дисциплината и моментите, в които трябваше да направи компромиси", допълни вратарят.

Стражът на България посочи моменти, които доказват гения на "стратега от Мировяне".

"Имаше невероятното чувство да усеща, кой кога е в настроение, кой кога е в форма, кога може да бъде най-полезен в този отбор. Спомняме си всички промени, които бяха направени в Щатите, в титулярния състав, предвид контузии или наказания. Кой си е мислил тогава, че Ивайло Йорданов можа да играе централен защитник? В този момент явно нещо му е подсказало, не мога да гадая, но той нюхаше нещата, както се казва. Ивайло направи перфектен мач", спомни си Николов.

В мача с Швеция на световното първенство в САЩ Николов се появява на почивката и до края на срещата не допуска гол.

"Нямахме време да говорим. Нещата се развиха много бързо. Аз дори не съм говорил. Когато дойде, само каза "Спокойно, Пацка, действай. Стягай обувките и влизаш на полувремето." Нещата се развиха много бързо и не сме говорили. Няма и какво толкова да говорим. Самото изражение на Пенев говореше много. Само с поглед можеше да разбереш, какво иска да ти каже", разказа бронзовият медалист с България.

Николов посочи най-гордия си момент под ръководството на легендарния наставник.

"Това, че съм играл на световното първенство, естествено. Всички други купи, медали и отличия за най-добър вратар в страната остават на по-заден план", категоричен е той.

Николов отличи още едно качество на Пенев - смелостта да признава грешките си и да се извинява.

"Имаше смелостта и да се извини, когато е сгрешил. Имах лично аз такъв случай с Пенев. Контузих се в Австрия преди мача за квалификациите и тогава доброжелатели бяха му казали, че аз съм се уплашил от мача и че съм избягал. Нямахме търкания, но просто не ме взимаше в някои от мачовете в националния отбор. В Щатите, когато видя, че аз имах проблеми с една контузия, разбра, че е бил подведен и заедно с доктор Гевренов намериха смелостта и доблестта, и се извиниха, което първо ме изненада и второ ме поласка", завърши дългогодишният страж на България.

Гледайте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Почина великият Димитър Пенев
Почина великият Димитър Пенев
Пенев остава завинаги в историята, извеждайки националния ни отбор...
Чете се за: 02:32 мин.
#Пламен Николов #Димитър Пенев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Видео

Спортни новини 06.01.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 06.01.2025 г., 06:30 ч.
Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3 Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Чете се за: 00:45 мин.
Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Чете се за: 01:25 мин.
Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч.
Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Чете се за: 03:02 мин.
Веселин Стоянов: Целта е задължително място в първите осем Веселин Стоянов: Целта е задължително място в първите осем
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден! Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ