Пламен Николов: Димитър Пенев е човекът, който направи така, че за българския футбол да се говори

Бившият футболен национал на България Пламен Николов смята, че Димитър Пенев е един от основните виновници за популяризирането на българския футбол през изминалия век.

Легендарният футболист и треньор почина на 80-годишна възраст.

"Емблематична фигура, първо като човек, после като състезател, треньор на 20-и век. Човекът, който направи така, че за българския футбол да се говори. Старшията на едно поколение, което издигна българския футбол на един пиедестал. Искрено се надявам, че някога ще бъде достигнат, аз защо не е надминат, но на този етап остава най-великото постижение - четвърто място на световното първенство в САЩ. Каквото и да кажа за Димитър Пенев ще е малко", заяви той в интервю за БНТ.

Според него Пенев винаги е намирал баланса между строгостта и компромиса.

"Той беше човекът, който успя да сплоти колектива в националния отбор, защото много от футболистите играеха в европейски грандове. Когато имаш такива звезди, някои някога нещо не му е както трябва. Той беше човекът, който успя да балансира строгостта и дисциплината и моментите, в които трябваше да направи компромиси", допълни вратарят.

Стражът на България посочи моменти, които доказват гения на "стратега от Мировяне".

"Имаше невероятното чувство да усеща, кой кога е в настроение, кой кога е в форма, кога може да бъде най-полезен в този отбор. Спомняме си всички промени, които бяха направени в Щатите, в титулярния състав, предвид контузии или наказания. Кой си е мислил тогава, че Ивайло Йорданов можа да играе централен защитник? В този момент явно нещо му е подсказало, не мога да гадая, но той нюхаше нещата, както се казва. Ивайло направи перфектен мач", спомни си Николов.

В мача с Швеция на световното първенство в САЩ Николов се появява на почивката и до края на срещата не допуска гол.

"Нямахме време да говорим. Нещата се развиха много бързо. Аз дори не съм говорил. Когато дойде, само каза "Спокойно, Пацка, действай. Стягай обувките и влизаш на полувремето." Нещата се развиха много бързо и не сме говорили. Няма и какво толкова да говорим. Самото изражение на Пенев говореше много. Само с поглед можеше да разбереш, какво иска да ти каже", разказа бронзовият медалист с България.

Николов посочи най-гордия си момент под ръководството на легендарния наставник.

"Това, че съм играл на световното първенство, естествено. Всички други купи, медали и отличия за най-добър вратар в страната остават на по-заден план", категоричен е той.

Николов отличи още едно качество на Пенев - смелостта да признава грешките си и да се извинява.

"Имаше смелостта и да се извини, когато е сгрешил. Имах лично аз такъв случай с Пенев. Контузих се в Австрия преди мача за квалификациите и тогава доброжелатели бяха му казали, че аз съм се уплашил от мача и че съм избягал. Нямахме търкания, но просто не ме взимаше в някои от мачовете в националния отбор. В Щатите, когато видя, че аз имах проблеми с една контузия, разбра, че е бил подведен и заедно с доктор Гевренов намериха смелостта и доблестта, и се извиниха, което първо ме изненада и второ ме поласка", завърши дългогодишният страж на България.

Гледайте цялото интервю във видеото.