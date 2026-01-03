Ивайло Йорданов: Димитър Пенев ще остане безсмъртен за българския футбол

Това е един тежък момент за мен, както и за всички мои съотборници. И като цяло за целия български футбол. Това каза пред БНТ бившият национал Ивайло Йорданов, който коментира новината за смъртта на Димитър Пенев, който напусна този свят на 3-ти януари.

„Човещината, която излъчваше той, беше неоспорима. Много е трудно да се говори за него в минало време. В моето съзнание и в моето сърце той ще остане вечно жив. Никога няма да забравя момента преди мача с Мексико, когато дойде при мен и ми каза, че аз ще играя. Това е нещо, което ми остана в съзнанието и ще го помня докато съм жив. Димитър Пенев ще остане безсмъртен за българския футбол не само заради постиженията през 1994 г. Да не забравяме, че България записа първи успех на европейско първенство две години по-късно. Димитър Пенев вече е в историята на българския футбол и не трябва да го забравяме“, добави Йорданов.

Поклонението пред Димитър Пенев ще бъде в понеделник ще се състои на 5 януари (понеделник) от 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.



Гледайте цялото интервю във видеото.