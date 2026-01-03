Любо Пенев: Загубих човек, който беше моята опора, моят пример и моята сила

Бившият национал тъгува за своя чичо, който почина на 80-годишна възраст.
Бившият български национал Любослав Пенев сподели, че болката от загубата на Димитър Пенев е тиха, но дълбока. Пенев използва профила си в социалните мрежи, за да отправи думи на почит.
Бившият футболист и треньор на ЦСКА и българския национален отбор Димитър Пенев почина на 80-годишна възраст.
Самият Любослав Пенев пък лекува в германска клиника от онкологично заболяване.
„Чичо,
днес болката е тиха, но дълбока. Загубих човек, който беше моята опора, моят пример и моята сила през целия ми път.
Ти ще останеш в историята на българския футбол като велик футболист и треньорът Димитър Пенев, който подари на България най-радостния ѝ миг.
За мен обаче ти беше преди всичко чичо – мъдрост, вяра и подкрепа, които винаги носех със себе си.
В този тежък момент на раздяла болката от загубата ти е безмерна, но ще продължа да пазя името и уроците ти с чест.
Поклон пред светлата ти памет.
Почивай в мир, ЧИЧО!“, гласи публикацията на Любослав Пенев.