На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Любо Пенев: Загубих човек, който беше моята опора, моят пример и моята сила

от БНТ
10173
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Бившият национал тъгува за своя чичо, който почина на 80-годишна възраст.

Димитър Пенев Любослав
Снимка: Startphoto.bg
Бившият български национал Любослав Пенев сподели, че болката от загубата на Димитър Пенев е тиха, но дълбока. Пенев използва профила си в социалните мрежи, за да отправи думи на почит.

Бившият футболист и треньор на ЦСКА и българския национален отбор Димитър Пенев почина на 80-годишна възраст.

Самият Любослав Пенев пък лекува в германска клиника от онкологично заболяване.

„Чичо,

днес болката е тиха, но дълбока. Загубих човек, който беше моята опора, моят пример и моята сила през целия ми път.

Ти ще останеш в историята на българския футбол като велик футболист и треньорът Димитър Пенев, който подари на България най-радостния ѝ миг.

За мен обаче ти беше преди всичко чичо – мъдрост, вяра и подкрепа, които винаги носех със себе си.

В този тежък момент на раздяла болката от загубата ти е безмерна, но ще продължа да пазя името и уроците ти с чест.

Поклон пред светлата ти памет.

Почивай в мир, ЧИЧО!“, гласи публикацията на Любослав Пенев.

БНТ почита паметта на Димитър Пенев
Тази вечер от 22:00 часа по БНТ 3 ще бъде излъчен епизодът от...
Чете се за: 00:37 мин.
Почина великият Димитър Пенев
Пенев остава завинаги в историята, извеждайки националния ни отбор...
Чете се за: 02:32 мин.
