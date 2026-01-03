БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Мартин Петров: Думата „благодаря“ е много малко, което мога да кажа на Старшията

от БНТ
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Бившият национал си спомни за съвместните моменти с Пенев в любимия им клуб ЦСКА.

Мартин Петров
Добър човек с голямо сърце. По този начин Мартин Петров описа легендарния треньор Димитър Пенев, който напусна този свят на 3-ти януари.

„За съжаление, новата година не започна по най-добрия начин на нашия спорт. Моите искрени съболезнования към близките на Старшията. Неприятна новина за целия спорт като цяло. В някои моменти е трудно да подбереш думите, на мен също ми е трудно. Нека си го спомняме с неговите хубави неща. В този труден момент това поне малко ще ни връща усмивките по лицата“, коментира Петров пред БНТ.

Бившият национал си спомни и за съвместните моменти с Пенев в любимия им клуб ЦСКА.

„Димитър Пенев се държеше като един нормален човек. Предразполагаше ни да даваме най-доброто от себе си. Даде ми шанс да играя в моя любим отбор. По-голяма мотивация от това не виждам. На мен лично не ми трябваше по-голяма мотивация. Пенев се държеше така и с другите момчета в отбора и затова направихме този минипробив в европейските турнири. Думата „благодаря“ е много малко, което мога да кажа за това, което направи за мен. Никога няма да ги забравим. Добър човек с голямо сърце“, добави Петров.

Поклонението пред Димитър Пенев ще бъде в понеделник.

Цялото интервю вижте във видеото!

