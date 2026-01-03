БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Великият Димитър Пенев почина
Чете се за: 02:32 мин.
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
Чете се за: 01:22 мин.
Извънредно положение във Венецуела, Мадуро обвини Тръмп...
Чете се за: 00:30 мин.

Кметът на Бургас с ултиматум да се коригира цената на билета в градския транспорт

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
От фирмата-превозвач казват, че новата цена важи само за билетите, купувани в автобуса

Кметът на Бургас с ултиматум да се коригира цената на билета в градския транспорт
Снимка: БТА/Архив
Акт за градския транспорт в Бургас заради установено необосновано увеличение на цената на билета за превоз. Според приходната агенция закръглянето с 6 стотинки в ущърб на клиентите представлява нарушение на Закона за въвеждане на еврото, а от фирмата-превозвач контрират, че новата цена се дължи на икономически причини и важи само за билетите, купувани в автобуса. Кметът на града постави ултиматум от утре да започне процедура за корекция на цената.

От 1 януари пътниците в градския транспорт на Бургас плащат с 6 стотинки повече - 1,56 лв., вместо досегашните 1,50 лв. Промяната е констатирана от инспектор от НАП, който пътувал като таен клиент на 30 декември и на 2 януари.

Анна Митова, НАП: "Това увеличение от 77 на 80 евроцента е 4%, което според нас е необосновано увеличение на цените, в резултат на което е наложен акт на фирмата."

От общинската компания контрираха, че повишението е било обявено преди месеци, одобрено е от Общинския съвет и се дължи на икономически причини.

инж. Петко Драгнев, управител на "Бургасбус": "Според нас няма нарушение. 2025 г., септември месец сме го предложили на общинския съвет. Знаете, имаше инфлация през годините назад, на нас ни предстоеше въвеждане на таксуването с банкови карти, фотоволтаичния парк, в момента сме в процедура за закупуването и на автобуси."

Увеличението на цената е само за хартиения билет, закупен в автобуса. Ако платим през приложението, цената е по-ниска.

Стефка: "То е 1,56 лв., направо да е 1,60 лв., за 4 стотинки няма смисъл - с тях и без тях."

Елка: "Нищо не зависи от нас. Качваме се в автобуса, питаме каква е цената и плащаме."

Кметът Димитър Николов излезе с остра позиция по казуса. Заяви, че увеличението на цената на хартиения билет е в разрез със Закона за еврото и настоя още утре дружеството да внесе докладна, с която да коригира цената в полза на пътниците.

Димитър Николов, кмет на Бургас: "Очаквам ръководството на “Бургасбус” да коригира цената на билета в евро в полза на пътниците и да спази закона. Осигурили сме всичко на "Бургасбус" - проекти, които да го превърнат от кретаща общинска фирма с раздрънкани "Чавдар"-и, в дружество с над 100 автобуса, 56 електробуса, зарядни станции, фотоволтаичен парк и система за съхранение на електроенергия."

А фирмата-превозвач обяви, че ще обжалва акта като представи пред НАП доказателства, обосноваващи повишението на цената.

Автори: Давид Сукнаров, Росица Колева

#Градски транспорт Бургас #цена на билета #Бургас #НАП

