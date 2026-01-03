БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На Богоявление в Калофер
Цанко Цветанов: Старши, благодаря ти за всичко, което направи за мен

Български футбол
Бившият национал на България отличи добротата на своя дългогодишен треньор Димитър Пенев.

цанко цветанов играчите лудогорец провокираха обиди
Снимка: БГНЕС
Бившият национал Цанко Цветанов изрази благодарността, която изпитва към своя треньор в българския национален отбор по футбол Димитър Пенев.

Легендарният наставник и футболист почина на 80-годишна възраст.

"Трудно е, с думи, да се изрази скръбта, която изпитвам, а предполагам, че и милионни привърженици на българския футбол. Аз мога само да кажа "Старши, благодаря ти за всичко, което направи за мен, за моето поколение футболисти и за всички хора, които обичат футбола в България", заяви той в интервю за БНТ.

Цветанов отличи добротата на своя дългогодишен треньор.

"Трудно с думи се изразява какво той олицетворяваше в българския футбол. Основното нещо беше добротата и начинът, с който успяваше да убеждава играчите, футболистите, и хората около него, какво трябва да направят. Това е нещо, което трудно или много малко хора умеят да правят", допълни бронзовият медалист от Мондиала през 1994 година в САЩ.

Гледайте цялото интервю във видеото.

