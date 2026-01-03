БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Димитър Пенев почина
Чете се за: 02:32 мин.
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
Чете се за: 00:30 мин.
Извънредно положение във Венецуела, Мадуро обвини Тръмп...
Чете се за: 00:30 мин.

МВнР отвори кризисна телефонна линия за българите във Венецуела

Чете се за: 01:00 мин.
У нас
мощни експлозии отекват столицата венецуела
Министерството на външните работи на Република България следи с повишено внимание развитието на ситуацията във Венецуела. С оглед гарантиране сигурността на сънародниците ни в страната, МВнР активира специален кризисен телефон, който координира действията за оказване на необходимото съдействие.

Осъществява се постоянна връзка с дипломатическите и консулските представителства на България.

Министерството призовава българските граждани, намиращи се на територията на Венецуела, да поддържат редовен контакт с българските дипломатически служби и да следват указанията на местните власти.

  • При необходимост от съдействие, те могат да се обръщат към денонощния телефон на Дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 893 339 616.

МВнР ще продължи да информира своевременно за развитието на обстановката.

Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано край Симитли
Извънредно положение във Венецуела, Мадуро обвини Тръмп за въздушни удари по военни и цивилни обекти
Извънредно положение във Венецуела, Мадуро обвини Тръмп за въздушни...
Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите предпочетоха да се разплащат?
Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите...
Остава в ареста обвиняемият за убийството на жена, намерена в трафопост в София
Остава в ареста обвиняемият за убийството на жена, намерена в...

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...

Александър Колячев, КЗП: Няма сигнали за сериозни нарушения след въвеждането на еврото
Александър Колячев, КЗП: Няма сигнали за сериозни нарушения след въвеждането на еврото
Зорница Русинова: Удължителният бюджет не застрашава влизането на България в еврозоната Зорница Русинова: Удължителният бюджет не застрашава влизането на България в еврозоната
Чете се за: 02:40 мин.
Росен Желязков изрази съболезнования за жертвите при експлозията в бар в швейцарски курорт Росен Желязков изрази съболезнования за жертвите при експлозията в бар в швейцарски курорт
Чете се за: 01:12 мин.
Премиерът в оставка Росен Желязков поздрави Кипър за началото на председателството на Съвета на ЕС Премиерът в оставка Росен Желязков поздрави Кипър за началото на председателството на Съвета на ЕС
Чете се за: 01:37 мин.
Еврокомисарят по икономика: Преходът от лев към евро поставя България в сърцето на Европа Еврокомисарят по икономика: Преходът от лев към евро поставя България в сърцето на Европа
Чете се за: 01:12 мин.
Посланията на политиците за новата 2026 г. Посланията на политиците за новата 2026 г.
Чете се за: 13:12 мин.

Димитър Пенев почина
Димитър Пенев почина
Чете се за: 02:32 мин.
Български футбол
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Подарена надежда: Жена с ТЕЛК получи право на личен асистент след репортаж на БНТ Подарена надежда: Жена с ТЕЛК получи право на личен асистент след репортаж на БНТ
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
САЩ нанесоха удари срещу Венецуела, Тръмп потвърди за операцията САЩ нанесоха удари срещу Венецуела, Тръмп потвърди за операцията
Чете се за: 05:37 мин.
По света
Ураганен вятър във Враца повали дървета, има населени места без ток
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
И през новата година проблемът с боклука в София остава
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Венецуела иска доказателства от САЩ, че президентът Мадуро и...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Илия Лингорски, БНБ: Месец януари ще бъде достатъчен период на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
