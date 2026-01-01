БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
2025 - годината, в която волейболът обедини България

Спорт
2025 годината волейболът обедини българия
2025 година ще остане завинаги в историята на българския волейбол като най-успешната досега. Българските национални отбори на различни нива постигнаха изключителни резултати на световната сцена и доказаха, че усилията, талантът и отдадеността дават резултат на най-високо ниво.

Едно от най-значимите постижения през годината е световната титла на националния отбор за жени под 19 години. Това първенство се проведе в Осиек (Хърватия) и съседни градове в Сърбия, където българските девойки демонстрираха воля, тактика и изключителен характер. На финала те победиха актуалния шампион Съединени щати с 3:1 гейма, извоювайки златните медали и записвайки исторически успех за българския спорт. Това е първата световна титла за България в колективен спорт при дамите във всяка възрастова група.

Успехът на девойките бе допълнително признат с множество индивидуални отличия:

• Димана Иванова - Най-полезен играч (MVP) и най-добър разпределител на турнира.

• Калина Венева - Най-добър нападател.

• Деница Ангелова - Най-добър централен блокировач.

• Виктория Нинова - Най-добро либеро.

Тези отличия подчертават високо ниво на изпълнение както в отборен, така и в индивидуален план.

На световно първенство при жените под 21 години България също се представи силно, завършвайки на четвърто място. Под ръководството на старши треньора Драган Нешич, отборът демонстрира устойчиво представяне срещу водещите школи в света и остави силна заявка за бъдещи успехи на международната сцена.

Мъжкият национален отбор направи голямото си завръщане на световната сцена през 2025 година. На Мондиала във Филипините, където тимът стигна до финалната среща на шампионата срещу Италия - най-високо класиране от 55 години насам - завършвайки със сребърен медал.

България спечели безапелационно груповата фаза, като последователно се справи с Германия, Словения и Чили. На осминафиналите „лъвовете“ не оставиха съмнение, че разликата в класите с Португалия е сериозна, и си осигуриха среща със САЩ. Четвъртфиналът ще остане за дълго в спомените - както на феновете, така и в историята на световните шампионати. България изоставаше с 0:2 гейма, но показа характер и стигна до крайния успех с 3:2.

Полуфиналът срещу Чехия не се превърна в препятствие и така за втори път в историята страната ни се класира на финал на световно първенство. Един спечелен гейм срещу Италия във финала, сребърни медали от Манила и огромна амбиция за още по-големи успехи.

На индивидуално ниво българските състезатели доминираха в класациите:

• Александър Николов бе лидер по брой точки и ефективност в нападение и бе включен в идеалния отбор на шампионата (Dream Team). №2 в класацията на FIVB за най-добър волейболист на планетата.

• Алекс Грозданов, капитан на тима, бе отличен като най-добър централен блокировач и също попадна в Dream Team на Световното първенство. №8 в класацията на FIVB за най-добър волейболист на планетата.

• Симеон Николов се открои като най-ефективен разпределител в статистиката на турнира. №6 в класацията на FIVB за най-добър волейболист на планетата.

Тези признания отразяват изключителното представяне на българските национали и тяхната роля за историческия успех на тима.

Обобщено, 2025 година донесе за България:

• световна титла при жените под 19 години - първа в колективен спорт при дамите;

• множество индивидуални отличия за български състезателки на световното първенство U19;

• четвърто място на световно първенство при жените под 22 години;

• сребърен медал на Световното първенство за мъже за националния отбор;

• включване на български волейболисти в идеалния отбор на световното първенство (Dream Team) и водещи статистически класации.

2025 година показа какво може да постигне българският волейбол, когато всички вървят в една посока. С този заряд, с натрупаното самочувствие и с ясното съзнание, че България отново е фактор на световната сцена, погледът вече е насочен към 2026 година. Тогава София ще бъде домакин на европейското първенство по волейбол, а "Арена 8888" в София ще се превърне в сцена, на която българският отбор ще разчита на най-силния си съюзник - пълните трибуни и подкрепата на своята публика.

