Здравей, Прелестна!

01.01.2026 г.

Да ни е честита новата година! Ама наистина! Защото в следващите 365 дни ще се случват прекрасни нещица на спортното поле, за които ще говорим толкова много, че чак в момента не е за вярване! Спортната 2026-а ще бъде действително прелестна! И да – ще бъде прелестна и за БНТ, защото двете най-големи спортни събития ще бъдат в нашия ефир.

Но всичко по реда си! Започваме още на 18 януари в Мелбърн! Това може би е най-любимият турнир от Голямата четворка на тенис-маниаците, които обръщат биологичния си часовиник, за да следят какво се случва на другия край на света. Григор Димитров беше близо до огромна победа при последната си поява в турнири от Шлема, когато доминираше осезаемо над Яник Синер. Да видим какво ни е подготвил сега! Самият италианец пък ще опита да стане едва вторият човек в Оупън ерата след Новак Джокович, който печели в Австралия три поредни пъти. Внимание и към Арина Сабаленка, която ще търси реванш за загубения преди 12 месеца финал срещу Мадисън Кийс.

На 6 февруари светът ще отправи поглед към Италия, защото е време за Олимпийски игри! В пълния им блясък между другото. След две издания на зимния форум, които бяха подслонени от азиатските държави Република Корея и Китай, сега е време отново да „кацнем“ на Стария континент, за да видим какво могат да ни предложат домакините от Милано/Кортина. България изпраща сякаш най-силната си делегация изобщо в историята. Ако това ви звучи преувеличено – имаме Малена Замфирова, Тервел Замфиров, Радослав Янков в сноуборда, Алберт Попов в алпийските ски, Владимир Зографски в ски-скока, пълен отбор и при мъжете, и при жените в биатлона (където Милена Тодорова е винаги готова за отличен резултат). Прелестно. Отново. И БНТ ще ви покаже всичко най-значимо на живо.

Отскачаме до далечна Калифорния, където в Санта Клара на 8 февруари ще се проведе 60-ото издание на Супербоул. Този път Канзас Сити Чийфс изобщо няма да са замесени в битката, след като пропуснаха плейофите за първи път от 2014 насам, но това не отнема по никакъв начин от зрелищния двубой, рекламието на чиято почивка пак ще трошат рекорди. В края на март предстои и Световното първенство по лека атлетика в зала, като повече от 500 атлети ще отидат в Полша, за да покажат какво умеят. Към края на април предстои и дежурното шоу в Шефийлд, където в продължение на половин месец ще гледаме Световното първенство по снукър в театъра „Крусибъл“. Жао Синтон направи немислимото, като осигури титла на Китай преди една година, да видим дали Острова може да отговори подобаващо сега.

Финалът в Шампионската лига е на 30 май в Будапеща. Най-комерсиалният клубен турнир продължава да е все така непредвидим! Дали това няма да е годината на Арсенал? Може ли някой да повтори доминацията на Пари Сен Жермен и това звучно 5:0 от последния двубой за трофея? Къде точно в уравнението попадат Реал Мадрид и Барселона?

И като заговорихме за футбол! Леле! От 11 юни до 19 юли ще бъдем в Съединените Щати, Мексико и Канада за Мондиала! По-хубаво и по-грандиозно от това надали може да стане! За първи път с 48 отбора, които са разпределени в 12 групи. От домакините вече заявиха високопарно на жребия преди месец, че всеки един мач ще бъде със значението на главен (main event). Говорим за 104 срещи. Шесто световно първенство за Лионел Меси и Кристиано Роналдо! Аржентина защитава титлата си, всички останали я атакуват.

Всъщност – има ли смисъл да продължавам?! Още сме само до средата на годината, а вече събитията, които биха накарали зрителя да гледа внимателно и като хипнотизиран, са (поне) десетина!

Приятно гледане!