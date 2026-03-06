БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Не ме гледай, докато говоря

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 07:07 мин.
Спорт
Запази

Защо футболистите все по-често прикриват устата си, когато разговарят със съотборник или противников играч?

треньорът фенербахче излизаме победим всеки мач нещо българския футбол куца
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Всичко е на показ! Прекрачиш ли прага на дома си, всяка своя стъпка може да бъде проследена, видяна, понякога дори записана – я от камерите за видеонаблюдение, я от папараци, я от телефона на някой минувач, съсед, колега, приятел. Просто трябва да внимаваш какво вършиш, а очевидно – и какво говориш. И точно защото осъзнават, че вече дори четенето по устни не е особено сложна задача, футболистите все по-често (да не казвам постоянно) прикриват устата си, когато разговарят със съотборник или противников играч. Да не би да бъдат видени или разконспирирани. Или просто за свое собствено спокойствие. Дори от Международния Борд на Футболните Асоциации (IFAB) се събраха съвсем наскоро, за да уточнят, че вероятно ще има наказания за играчите по време на Световното първенство през лятото, ако прикриват устата си с фланелките си. В какви времена само живеем!

Да, в последните десетина дни се заговори за тази тема заради неприятни случай между Винисиус Жуниор и Джанлука Престиани по време на мача от Шампионската лига между Бенфика и Реал Мадрид. Аржентинецът каза нещо на звездата на Кралския клуб, прикривайки устата с екипа си, което доведе до скандал. Престиани беше обвинен в расизъм, но понеже е трудно да бъде доказано какви думи точно е употребил, беше наказан за реванша и беше отворено разследване по случая. Дума срещу дума. Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа спомена, че би се радвал, ако има санкции за прикриване на устата, ако това би довело до изкореняване на расизма от футбола. Лесно е да се каже. По много причини.

Намеренията зад подобни наказания може и да са безкористни, но дали винаги играчите обсъждат „забранени“ теми и подлежат ли винаги на порицание, е съвсем отделна тема. Да започнем оттам, че в наши дни прикриването на устата е акт, който се е превърнал почти в навик за футболистите. Те го правят, когато искат да заглушат тактическите си съвети към съотборниците си, когато приказват със съдията, когато получават указания от треньорите. Правят го обаче и подсъзнателно – когато обсъждат събития, нямащи нищо общо с конкретния мач. И това действие е плъзнало като зараза дори из юношески и младежки турнири, където далеч няма такова телевизионно внимание и наличие на камери, целящи да уловят всяка твоя реплика. Тълкуването на подобен казус както винаги е двуполюсно – от една страна вечната конспирация и завоалирането на всяка дума зад фланелка или ръка „скрива“ от зрителите някои пикантни детайли във футбола, прави го далеч не толкова натурален. От друга – самите играчи могат да твърдят, че личното им пространство е нарушена при подобна забрана, защото те са постоянно снимани и не могат да говорят свободно в нито един миг.

През лятото на 2000 година телевизиите показват как селекционерът на Франция Роже Лемер и капитанът на „петлите“ Дидие Дешан са се впуснали в доста нажежена дискусия. Двамата стоят на една педя един от друг, като езикът на тялото им не индикира да водят спокоен разговор. Което изглежда странно, защото Франция би трябвало да се радва след спечелването на европейската титла – само две години след световната. Френската преса разкрива, че обсъждат бъдещето на Дешан, който иска да си тръгне след турнира (тогава той е на 32 години), защото чувства, че лидерската му функция в съблекалнята е недооценена. Нает е специалист по четене на устни, защото случат предизвиква интерес. Оказва се, че думите, които са използвани на записа, са следните: „Засега е време за купон!“ – опитва се да разубеди Лемер своя капитан. „Но аз трябва да имам избор! Наистина ми писна. Писна ми!“. Доста малко вероятно е да видите подобна сцена това лято по терените в Съединените Щати, Мексико или Канада.

Днес обаче е различно. Говорим ли за параноя? Може би. Или за предпазни мерки, така че да не попаднеш излишно под ироничните и хапливи коментари в социалните мрежи? Вероятно. Какво казва Марко Матераци на Зинедин Зидан по време на финала на Световното първенство през 2006 си остава загадка и до днес, но французинът изпуска нервите си. Ако това се бе случило днес, Матараци вероятно щеше да пострада доста по-сериозно. Или по-скоро репутацията му. През 2011 Джон Тери прошепва нещо на Антон Фердинанд по време на мача между Челси и Куинс Парк Рейнджърс, което носи на защитника на „сините“ наказание от 4 срещи и е негласната причина лентата му на капитан в английския национален отбор да бъде отнета.

Четенето по устни далеч не е точна наука, която може да разбере всяка една дума, особена изречена в конкретен контекст. Но е факт, че всички са безкрайно внимателни – независимо дали изричат сквернящи събеседника слова или дискутират лични въпроси. Като звездата на Арсенал Деклан Райс, който прикри уста с фланелката си, докато обясняваше на Букайо Сака и асистент-мениджъра на „топчиите“, че се е ядосал на плакат в трибуните по време на дербито на северен Лондон срещу Тотнъм. Райс обаче не знаеше, че микрофоните са прекалено близо и може да се чуе какво си говорят. „Отивах да бия корнера и един от техните фенове ми показваше снимка на жена ми, как да не се ядосам?!“. Не е нещо, за което Райс би трябвало да е наказван, нали?

Снимки: БГНЕС

Свързани статии:

Арсенал спечели дербито с Тотнъм и възстанови преднината си на върха във Висшата лига
Арсенал спечели дербито с Тотнъм и възстанови преднината си на върха във Висшата лига
"Артилеристите" записаха 18-а победа от началото на сезона и имат...
Чете се за: 01:37 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
2
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват...
ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация
3
ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация
Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата "Иран"
4
Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата...
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство
5
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство
Лудогорец победи Левски и остава в борбата за титлата
6
Лудогорец победи Левски и остава в борбата за титлата

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Футбол

Отчетният конгрес на Българския футболен съюз ще се проведе на 20 март
Отчетният конгрес на Българския футболен съюз ще се проведе на 20 март
Церемонията "Футболист на годината" ще се състои на 22 март Церемонията "Футболист на годината" ще се състои на 22 март
Чете се за: 01:37 мин.
Доналд Тръмп посрещна Лионел Меси и Интер Маями в Белия дом Доналд Тръмп посрещна Лионел Меси и Интер Маями в Белия дом
Чете се за: 02:45 мин.
Славия и Спартак Варна ще опитат да затвърдят успехите си от междинния кръг Славия и Спартак Варна ще опитат да затвърдят успехите си от междинния кръг
Чете се за: 00:55 мин.
Кристъл Палас спечели столичния сблъсък с Тотнъм и задълбочи кризата на “шпорите” Кристъл Палас спечели столичния сблъсък с Тотнъм и задълбочи кризата на “шпорите”
Чете се за: 02:00 мин.
Веласкес: Мачът трябваше да завърши наравно Веласкес: Мачът трябваше да завърши наравно
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на Израел и САЩ срещу Иран
Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на...
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: САЩ ще увеличат значително огневата мощ срещу Иран Войната в Близкия изток: САЩ ще увеличат значително огневата мощ срещу Иран
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в ранните часове...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Емил Дечев към полицейските шефове: Искам да действате...
Чете се за: 02:45 мин.
Политика
Покачват се цените на горивата и в Гърция
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Новите обитатели в зоопарка в Стара Загора: Очаква се трите малки...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ