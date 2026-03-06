България загуби от Узбекистан на световното първенство по хокей на лед до 18 години

Националният отбор на България допусна поражение с 3:5 (0:3, 2:1, 1:1) от Узбекистан в четвъртия си мач от световното първенство по хокей на лед за юноши до 18 години в Дивизия III, група „А“, което се провежда в Хонконг.

Българският тим изостана с три попадения още в първата третина и въпреки че на два пъти намали пасива си до само един гол, не успя да стигне до обрат. За националите точни бяха Кристиан Желев, Ясен Томов и Алекс Гюрков, който се разписа, докато съперникът беше с числено превъзходство на леда.

Това е трето поражение за българския състав, който заема четвъртото място в класирането с 3 точки. Победата с 5:3 над Нова Зеландия U18 в предишния кръг обаче гарантира на тима оставането в групата и през следващата година. Днес новозеландците загубиха с 1:8 от Израел U18 и кръг преди края остават на последното място без шанс да изпреварят България.

Лидер в подреждането с четири победи и 11 точки е Узбекистан U18, следван от домакините от Хонконг U18 и Израел с по 9 точки.

В последния си двубой от турнира, който ще се проведе в неделя от 10:30 часа българско време, България ще се изправи срещу Турция U18, който има 4 точки в класирането.