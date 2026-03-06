Гьоко Хаджиевски: Играхме катастрофално, това не беше нашият Спартак

Старши треньорът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски не скри разочарованието си след поражението с 0:4 от Славия в мач от 25‑ия кръг на Първа лига.

"Не беше този Спартак от последните пет мача. Можем да се борим и със силните отбори. Не мога да си обясня допускането на два леки гола“, коментира специалистът след срещата.

Хаджиевски призна, че представянето на отбора е било далеч от очакваното.

"Днес беше срам за Спартак и за мен. Първите минути на втората част Балов си дриблираше както си поиска срещу нас. Стана лесно за противника. Като цяло играхме катастрофално“, заяви наставникът на варненци.

Според него програмата на отбора също е оказала влияние върху представянето.

"Нямахме никакво време за подготовка – само възстановяване и пътуване за София. Противникът беше значително по‑свеж“, добави Хаджиевски.

Треньорът подчерта, че паузата в първенството ще даде възможност на отбора да се подготви по‑добре за следващите срещи.