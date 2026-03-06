БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отчетният конгрес на Българския футболен съюз ще се проведе на 20 март

Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
След събитието е предвидена пресконференция.

Базата в Бояна - БФС
Снимка: БГНЕС
Българският футболен съюз (БФС) информира, че предстоящият отчетен конгрес на централата ще се проведе на 20 март 2026 г. от 12:00 часа в столичен хотел.

След края на редовния отчетен конгрес на БФС е предвидена пресконференция за представителите на медиите.

В дневния ред на конгреса са включени - приемане на отчет за изпълнението на досегашната стратегия, финансов отчет, бюджет, нов стратегически план, както и предложението за изменение и допълнение на Устава на БФС, съгласувано с нарочна комисия на ФИФА. Измененията са резултат от дългогодишна комуникация с ФИФА и УЕФА и са насочени към осъвременяване на нормативната рамка и въвеждане на ежегодно Общо събрание в устава.

