Отчетният конгрес на Българския футболен съюз ще се проведе на 20 март

Българският футболен съюз (БФС) информира, че предстоящият отчетен конгрес на централата ще се проведе на 20 март 2026 г. от 12:00 часа в столичен хотел.

След края на редовния отчетен конгрес на БФС е предвидена пресконференция за представителите на медиите.

В дневния ред на конгреса са включени - приемане на отчет за изпълнението на досегашната стратегия, финансов отчет, бюджет, нов стратегически план, както и предложението за изменение и допълнение на Устава на БФС, съгласувано с нарочна комисия на ФИФА. Измененията са резултат от дългогодишна комуникация с ФИФА и УЕФА и са насочени към осъвременяване на нормативната рамка и въвеждане на ежегодно Общо събрание в устава.