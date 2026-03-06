БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският защитник бе гост на клубното медийно събитие ден преди мача с Лариса в гръцката Суперлига

Български защитник разкри любопитни детайли от съблекалнята на АЕК
Снимка: Пресслужба БФС
Българският защитник Мартин Георгиев разкри любопитни подробности от съблекалнята на АЕК Атина по време на гостуването си на събитието по повод 13-ата годишнина на специализирания сайт и клубна телевизия enwsi.gr.

20-годишният футболист, който се присъедини към "жълто‑черните“ преди няколко месеца, говори по различни теми, като представи себе си и призна, че предпочита да играе като централен защитник, а не като десен бек. Юношата на Славия София демонстрира чувство за хумор и бързо се включи в забавния формат на интервюто.

На въпрос как би описал с една дума старши треньора на отбора Марко Николич, българинът отговори лаконично – "строг“.

Георгиев се включи и в играта с въпроси за атмосферата в съблекалнята. Ако беше съдия, той би показал най‑лесно жълт картон на хърватския ветеран Домагой Вида. Според него пък доброто настроение в съблекалнята най‑често се поддържа от Димитриос Калоскамис и Ставрос Пилиос, като последният е отговорен и за музиката – най‑често рап.

Най‑смеещият се играч в отбора според младия бранител е Роберт Любичич. На шеговит въпрос за прическата на съотборника си Георгиев се усмихна и отвърна, че "не е лоша“.

Българинът може да получи игрови минути и в следващия мач на АЕК Атина от 24‑ия кръг на Гръцка Суперлига срещу Лариса. Очакванията са обаче, че ако се появи на терена, той вероятно ще действа като десен бек, докато Домагой Вида е предвиждан като резерва в центъра на защитата.

