Славия не остави шанс на Спартак Варна в откриващия мач от кръга

Славия постигна убедителна победа с 4:0 над Спартак Варна като домакин в откриващия двубой от 25-ия кръг на Първа лига. В основата на успеха на „белите“ беше капитанът Иван Минчев, който се отличи с гол и две асистенции, а Кристиян Балов добави попадение и голов пас.

Още във втората минута домакините стигнаха до гол, след като Георги Шопов изведе Жордан Варела сам срещу вратаря и той прати топката в мрежата. Попадението обаче беше отменено след намесата на системата за видеоповторения заради засада на Шопов в началото на атаката.

Малко преди да изтече първият четвърт час Жота Лопес отправи опасен удар, но вратарят на гостите Леви Нтумба се намеси решително. В 23-ата минута Славия все пак откри резултата. При центриране в наказателното поле стражът на варненци Максим Ковальов не успя да се намеси убедително, топката стигна до Емил Стоев и той без колебание я изпрати във вратата за 1:0.

Домакините удвоиха аванса си в 38-ата минута. Иван Минчев центрира от ъглов удар, Дейвид Малембана засече с глава, а след първоначалната намеса на Ковальов защитникът реагира най-бързо при добавката и покачи на 2:0.

Само две минути след началото на второто полувреме Славия нанесе нов удар. Минчев изведе Кристиян Балов по левия фланг, а той се справи със защитата и реализира за 3:0.

В 53-ата минута Балов отново се оказа в центъра на събитията. Той проби през отбраната на Спартак и подаде към Минчев, който с техничен удар оформи крайното 4:0.

След втората си поредна победа Славия се изкачи до седмото място в класирането, докато Спартак Варна остава на 12-а позиция и продължава да бъде замесен в битката за оцеляване в елита.



Първа лига: Славия – Спартак Варна (ГАЛЕРИЯ)