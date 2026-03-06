Мустафа Сангаре претърпя успешна операция на коляното

Нападателят на Левски София Мустафа Сангаре претърпя успешна операция на дясното коляно, съобщиха от столичния клуб.

Хирургичната интервенция е била извършена в столичната клиника "Евровита“ от д-р Василев, д-р Точков и техния екип. От "синия“ клуб уточниха, че операцията е преминала успешно.

Сангаре получи контузията по време на драматичната победа с 4:3 срещу Локомотив София в двубой от 23‑ия кръг на Първа лига. Още по-рано старши треньорът на отбора Хулио Веласкес потвърди, че основният реализатор на тима ще отсъства от терените до края на сезона.

От клуба отправиха пожелания за бързо възстановяване към своя футболист.

"Ръководството, спортно‑техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК Левски пожелават на Мустафа Сангаре бързо възстановяване и скорошно завръщане на терена“, написаха от клуба.

След 23 изиграни мача Левски София е лидер в класирането с 56 точки, като има аванс от девет пред шампиона Лудогорец.