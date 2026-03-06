Кристиано Роналдо преминава рехабилитация в Испания заради контузия

Нападателят на Ал Насър Кристиано Роналдо се намира в Испания, където ще премине рехабилитация заради контузия в бедрото. Това съобщи старши треньорът на тима Жорже Жезус.

41-годишният португалец получи травмата при победата с 3:1 срещу Ал Файха в мач от първенството на Саудитска Арабия. До момента през сезона Роналдо има 21 гола в 22 срещи.

"Изследванията на Роналдо показаха, че той се нуждае от време за възстановяване и почивка. Затова го изпратихме в Испания. Той няма да може да играе в утрешния мач срещу Ал Халееж“, заяви Жезус.

От клуба все още не са уточнили колко дълго ще отсъства португалската звезда. Засега остава неясно и дали той ще бъде на разположение на Португалия национален отбор по футбол за предстоящите контроли срещу Мексико национален отбор по футбол и САЩ национален отбор по футбол на 29 март и 1 април.