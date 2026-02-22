БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията...
Чете се за: 00:30 мин.
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Арсенал спечели дербито с Тотнъм и възстанови преднината си на върха във Висшата лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

"Артилеристите" записаха 18-а победа от началото на сезона и имат 61 точки.

Арсенал спечели дербито с Тотнъм и възстанови преднината си на върха във Висшата лига
Снимка: БТА
Слушай новината

Арсенал възстанови преднината си на върха в класирането на английското първенство по футбол, след като спечели с 4:1 лондонското дерби с Тотнъм. "Артилеристите" записаха 18-а победа от началото на сезона и имат 61 точки, а Манчестър Сити е с пет по-малко на втората позиция след успех с 2:1 срещу Нюкасъл.

Еберечи Езе бе в основата на успеха на Арсенал с две попадения. Първото падна в 32-та минута, когато Букайо Сака проби по дясното крило и подаде в наказателното поле, където Езе си вдигна топката и я заби в мрежата на домакините от воле за 1:0. Тотнъм обаче отговори бързо, след като само две минути по-късно Рандал Коло Муани отне топка от Деклан Райс и вкара за 1:1.

Равенството не се задържа дълго. Виктор Гьокереш изведе "артилеристите" напред със силен удар от границата на наказателното поле в 47-та минута, а Езе се разписа отново след час игра на празна врата. Гьокереш довърши "шпорите" в четвъртата минута на добавеното време и Арсенал спечели много важни три точки в битката за титлата.

Временният мениджър Игор Тудор загуби първия си мач начело на Тотнъм, който е 16-и във Висшата лига с 29 точки и четири над зоната на изпадащите.

#Висша лига 2025/26 #ФК Арсенал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
2
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
3
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
4
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по...
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов
5
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в...
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка
6
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Европейски футбол

Байерн срещу Байер на полуфиналите за Купата на Германия
Байерн срещу Байер на полуфиналите за Купата на Германия
Парма отказа Милан от борбата за титлата в Серия "А" Парма отказа Милан от борбата за титлата в Серия "А"
Чете се за: 01:27 мин.
Барселона победи Леванте и се върна на върха в Ла Лига Барселона победи Леванте и се върна на върха в Ла Лига
Чете се за: 01:50 мин.
Аталанта отказа Наполи от борбата за титлата в Италия Аталанта отказа Наполи от борбата за титлата в Италия
Чете се за: 01:50 мин.
Късен нокаут за Форест, Ливърпул измъкна трите точки Късен нокаут за Форест, Ливърпул измъкна трите точки
Чете се за: 01:32 мин.
Без победител между Каляри и Лацио Без победител между Каляри и Лацио
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ – Украйна – Русия мирът не изглежда по-близо
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ –...
Чете се за: 05:30 мин.
Европа
Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица" Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
Чете се за: 00:42 мин.
Регионални
Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Новите мита на Тръмп: Ще задейства ли ЕС "търговската...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нови протести в Иран - остава напрежението между Техеран и Вашингтон
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Частични местни избори в осем населени места у нас
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ