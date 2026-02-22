Късен нокаут за Форест, Ливърпул измъкна трите точки

Алексис Макалистър донесе драматична победа на Ливърпул с 1:0 при гостуването на Нотингам Форест в среща от 27-ия кръг на Висшата лига. Аржентинският халф се разписа в седмата минута на добавеното време и измъкна трите точки за мърсисайдци.

Гостите не показаха обичайното си лице, а проблемите започнаха още преди първия съдийски сигнал, когато Флориан Виртц се контузи при загрявката и бе заменен от Къртис Джоунс. Липсата на идеи в атака бе осезаема и Ливърпул отправи само един точен удар в редовното време.

Драмата настъпи след 90-ата минута. Гол на Мак Алистър първоначално бе отменен заради игра с ръка, но малко по-късно халфът се реваншира, след като Върджил ван Дайк свали центриране в наказателното поле и аржентинецът реализира за 1:0.

Форест бе по-активният тим, особено в началото, но пропусна няколко добри възможности и записа 14-а загуба за сезона, оставайки опасно близо до зоната на изпадащите.

В друг мач от кръга Кристъл Палас надви Уулвърхемптън с 1:0 след късен гол на Еван Гесан, а Фулъм се наложи с 3:1 над Съндърланд след два гола на Раул Хименес и попадение на Алекс Иуоби.