Италия настръхна след контузия на Сандро Тонали

Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 01:25 мин.
Полузащитникът се контузи в мача срещу Барселона.

Сандро Тонали
Снимка: БГНЕС
Полузащитникът на Нюкасъл и националния отбор на Италия Сандро Тонали е под въпрос за предстоящите плейофи за световното първенство, след като получи контузия при тежката загуба от Барселона.

Английският тим беше разгромен с 2:7, а с общ резултат 3:8 отпадна от Шампионската лига. Именно в този двубой Тонали напусна принудително терена, след като почувства болка в лявото бедро.

Инцидентът се случи в началото на второто полувреме, когато халфът се опита да блокира удар на Фермин Лопес и изчисти топката в корнер. Малко след това Роберт Левандовски се разписа с глава, с което окончателно наклони везните в полза на Барселона.

Първоначалните опасения са, че травмата може да извади Тонали от сметките на Италия за предстоящите решаващи мачове. „Скуадра адзура“ стартира плейофите на 26 март с домакинство на Северна Ирландия в Бергамо, а при успех ще срещне Уелс или Босна и Херцеговина.

Италианците се стремят към първо участие на световно първенство от 2014 година насам, което прави евентуалната липса на Тонали сериозен удар за състава.

