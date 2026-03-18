Италия настръхна след контузия на Сандро Тонали

Полузащитникът на Нюкасъл и националния отбор на Италия Сандро Тонали е под въпрос за предстоящите плейофи за световното първенство, след като получи контузия при тежката загуба от Барселона.

Английският тим беше разгромен с 2:7, а с общ резултат 3:8 отпадна от Шампионската лига. Именно в този двубой Тонали напусна принудително терена, след като почувства болка в лявото бедро.

Инцидентът се случи в началото на второто полувреме, когато халфът се опита да блокира удар на Фермин Лопес и изчисти топката в корнер. Малко след това Роберт Левандовски се разписа с глава, с което окончателно наклони везните в полза на Барселона.

Първоначалните опасения са, че травмата може да извади Тонали от сметките на Италия за предстоящите решаващи мачове. „Скуадра адзура“ стартира плейофите на 26 март с домакинство на Северна Ирландия в Бергамо, а при успех ще срещне Уелс или Босна и Херцеговина.

Италианците се стремят към първо участие на световно първенство от 2014 година насам, което прави евентуалната липса на Тонали сериозен удар за състава.