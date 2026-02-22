Барселона победи Леванте и се върна на върха в Ла Лига

Барселона се върна на върха в испанското футболно първенство след категорична домакинска победа с 3:0 над Леванте в среща от 25-ия кръг в Ла Лига.

На своя стадион "Спотифай Камп Ноу" шампионите успяха да открият резултата още в четвъртата минута. Точен бе 18-годишният Марк Бернал, който започна като титуляр на мястото на Педри.

В 32-рата минута каталунците удвоиха аванса си чрез Френки де Йонг, който бе точен след подаване на Жоао Кансело.

Барселона продължи да доминира и през второто полувреме и в 81-вата минута влезлият като резерва Фермин Лопес вкара със зрелищен удар извън наказателното поле за 3:0.

Малко след това отново той можеше да отбележи и за 4:0, но стражът на Леванте Матю Райън направи изключително спасяване, въпреки че бе паднал на земята.

С победата футболистите на старши треньора Ханзи Флик събраха 61 точки и имат една повече от състава на Реал Мадрид, който в събота допусна поражение при визитата си на Осасуна.

Леванте е на незавидното 19-о място с 18 точки, на една пред последния Овиедо и на седем от спасителния бряг.

В друг мач от кръга Севиля спечели с 1:0 при гостуването си на Хетафе. Победното попадение за андалусийци реализира Джибрил Соу в 64-тата минута. Хетефа игра от 26-ата минута с човек по-малко заради директен червен картон на бранителя Джене.