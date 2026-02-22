Аталанта отказа Наполи от борбата за титлата в Италия

Аталанта победи у дома Наполи с 2:1 в среща от 26-ия кръг на италианската Серия А.

Гостите откриха резултата в 18-ата минута, когато Мигел Гутиерес центрира от пряк свободен удар, а Сам Буйкема беше точен с глава. Четири минути по-късно Алисон Сантош също прати топката в мрежата, но попадението беше отменено заради засада. Малко след това домакините поискаха дузпа за нарушение срещу Марио Пашалич, но след проверката със системата за видеоарбитраж ВАР такава не беше отсъдена. В 42-рата минута съдията посочи бялата точка за фаул на Исак Хиен срещу Расмус Хойлунд, но след преглед на ситуацията тя беше отменена.

В началото на втората част Гутиерес отново се разписа, но попадението му не беше зачетено заради фаул в атака. Така се стигна до 61-вата минута, когато Пашалич възстанови равенството, засичайки с глава изпълнението от корнер на Никола Залевски. 20 минути Лазар Самарджич направи пълен обрат и донесе победата на домакините.

Аталанта е седми с 45 точки, на две от четвъртия Рома, който е с мач по-малко. Наполи пък тотално абдикира от титлата - тимът на Антонио Конте е на 14 пункта от лидера Интер.

В следващите си мачове Наполи гостува на Верона, а Аталанта приема Борусия Дортмунд в реванш в Шампионска лига, преди да играе със Сасуоло в Серия А.