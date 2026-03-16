Уулвърхемптън навакса два гола пасив и измъкна точка срещу Брентфорд

Брентфорд и Уулвърхемптън завършиха наравно 2:2 в двубой от Висшата лига, след като гостите наваксаха изоставане от два гола на стадион "Джитек Къмюнити“ в Лондон.

Домакините започнаха по-активно и още в 10-ата минута Микел Дамсгор получи шанс да открие резултата. След добра комбинация с Йоан Уатара халфът на "пчеличките“ стреля от границата на наказателното поле, но топката премина над напречната греда.

Натискът на Брентфорд даде резултат в 22-ата минута, когато Майкъл Кайоде откри резултата. Центриране на Кийн Луис-Потър намери защитника в наказателното поле и той с глава прати топката във вратата за 1:0.

Малко по-късно домакините удвоиха аванса си. Йоан Уатара овладя отлично дълго подаване и подаде към Игор Тиаго, който от близка дистанция реализира 19-ия си гол за сезона и направи резултата 2:0. Така повиканият за бразилската селекция от Карло Анчелоти символично отпразнува предстоящия си дебют с националната фланелка за "селесао".

Гостите обаче намалиха малко преди почивката. Андре изнесе добре топката през центъра, а след комбинация с Жан-Рикнер Белегард тя стигна до Адам Армстронг, който с прецизен удар от границата на наказателното поле се разписа за 2:1.

След почивката Уулвърхемптън заигра по-уверено и създаде няколко положения. Най-близо до второ попадение беше Адам Армстронг, чийто удар се отби в гредата.

Изравнителният гол падна в заключителната част на срещата. Центриране на Андре намери резервата Толу Арокодаре, който изпревари защитата и отблизо прати топката в мрежата за 2:2.

До края на двубоя гостите дори можеха да стигнат до пълен обрат, след като Арокодаре удари напречната греда, а в последните секунди Рийс Нелсън пропусна добра възможност за победен гол.

Така двата отбора поделиха точките след драматичен мач в Лондон.

Загубените две точки попречиха на Брентфорд да се доближи само на една от шестия Челси, който през уикенда допусна нова грешка и отстъпи с 0:1 у дома на Нюкасъл.

В същото време Уулвърхамптън продължава да бъде една от големите загадки във Висшата лига през сезона, въпреки че е на дъното на класирането и се намира на 12 точки от първия над чертата Нотингам Форест осем кръга преди края, тимът редовно затруднява водещите отбори. "Вълците“ вече записаха победи над Астън Вила и шампиона Ливърпул, а също така отмъкнаха точки от Нюкасъл, Манчестър Юнайтед и Тотнъм.