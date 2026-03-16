Уулвърхемптън навакса два гола пасив и измъкна точка срещу Брентфорд

Мариан Николов от Мариан Николов
"Вълците“ стигнаха до 2:2 след попадения на Адам Армстронг и Толу Арокодаре

Брентфорд и Уулвърхемптън завършиха наравно 2:2 в двубой от Висшата лига, след като гостите наваксаха изоставане от два гола на стадион "Джитек Къмюнити“ в Лондон.

Домакините започнаха по-активно и още в 10-ата минута Микел Дамсгор получи шанс да открие резултата. След добра комбинация с Йоан Уатара халфът на "пчеличките“ стреля от границата на наказателното поле, но топката премина над напречната греда.

Натискът на Брентфорд даде резултат в 22-ата минута, когато Майкъл Кайоде откри резултата. Центриране на Кийн Луис-Потър намери защитника в наказателното поле и той с глава прати топката във вратата за 1:0.

Малко по-късно домакините удвоиха аванса си. Йоан Уатара овладя отлично дълго подаване и подаде към Игор Тиаго, който от близка дистанция реализира 19-ия си гол за сезона и направи резултата 2:0. Така повиканият за бразилската селекция от Карло Анчелоти символично отпразнува предстоящия си дебют с националната фланелка за "селесао".

Гостите обаче намалиха малко преди почивката. Андре изнесе добре топката през центъра, а след комбинация с Жан-Рикнер Белегард тя стигна до Адам Армстронг, който с прецизен удар от границата на наказателното поле се разписа за 2:1.

След почивката Уулвърхемптън заигра по-уверено и създаде няколко положения. Най-близо до второ попадение беше Адам Армстронг, чийто удар се отби в гредата.

Изравнителният гол падна в заключителната част на срещата. Центриране на Андре намери резервата Толу Арокодаре, който изпревари защитата и отблизо прати топката в мрежата за 2:2.

До края на двубоя гостите дори можеха да стигнат до пълен обрат, след като Арокодаре удари напречната греда, а в последните секунди Рийс Нелсън пропусна добра възможност за победен гол.

Така двата отбора поделиха точките след драматичен мач в Лондон.

Загубените две точки попречиха на Брентфорд да се доближи само на една от шестия Челси, който през уикенда допусна нова грешка и отстъпи с 0:1 у дома на Нюкасъл.

В същото време Уулвърхамптън продължава да бъде една от големите загадки във Висшата лига през сезона, въпреки че е на дъното на класирането и се намира на 12 точки от първия над чертата Нотингам Форест осем кръга преди края, тимът редовно затруднява водещите отбори. "Вълците“ вече записаха победи над Астън Вила и шампиона Ливърпул, а също така отмъкнаха точки от Нюкасъл, Манчестър Юнайтед и Тотнъм.

Свързани статии:

Уулвърхемптън обърка сметките на Астън Вила
Уулвърхемптън обърка сметките на Астън Вила
"Вълците" записаха едва втория си успех през сезона във Висшата лига.
Чете се за: 01:10 мин.
Уулвърхемптън с класическа победа при домакинството си на Ливърпул
Уулвърхемптън с класическа победа при домакинството си на Ливърпул
Чете се за: 02:40 мин.
ТОП 24

НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
1
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
2
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките
3
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20%...
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в парламентарните избори от името на "ДПС - Ново начало"
4
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
В рамките на час: 21-годишен засечен два пъти с близо 200 км/ч край Сливен
5
В рамките на час: 21-годишен засечен два пъти с близо 200 км/ч край...
Тръмп отново предизвиква НАТО, може ли морската коалиция да охранява Ормузкия проток?
6
Тръмп отново предизвиква НАТО, може ли морската коалиция да...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
3
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
4
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
6
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...

Още от: Европейски футбол

Игор Тиаго ще брани честта на Бразилия
Игор Тиаго ще брани честта на Бразилия
Иван Панков сред героите за Красава в Кипър Иван Панков сред героите за Красава в Кипър
Чете се за: 01:10 мин.
Наказаха Никълъс Джаксън за два мача Наказаха Никълъс Джаксън за два мача
Чете се за: 00:45 мин.
70 евро ще струва най-евтиният билет за финала на Шампионската лига 70 евро ще струва най-евтиният билет за финала на Шампионската лига
Чете се за: 01:52 мин.
Челси без Рийс Джеймс в близко бъдеще Челси без Рийс Джеймс в близко бъдеще
Чете се за: 01:40 мин.
Висшата лига наказа Челси с глоба от 10,75 милиона паунда за "недекларирани плащания“ Висшата лига наказа Челси с глоба от 10,75 милиона паунда за "недекларирани плащания“
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Изтича крайният срок за регистрация на листи за изборите на 19 април
Изтича крайният срок за регистрация на листи за изборите на 19 април
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да обезопасят Ормузкия проток Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да обезопасят Ормузкия проток
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Посолството на САЩ в иракската столица Багдад беше подложено на вълна от атаки с дронове и ракети Посолството на САЩ в иракската столица Багдад беше подложено на вълна от атаки с дронове и ракети
Чете се за: 01:07 мин.
По света
В бюджетна комисия гласуват на второ четене удължителния закон за бюджета В бюджетна комисия гласуват на второ четене удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Разкритие на БАБХ: Плесени и бактерии в част от храните в училищата
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Наградите „Оскар“ - тънък хумор и триумф за...
Чете се за: 06:32 мин.
По света
75% от обема на язовирите у нас е запълнен, превантивно изпускат...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
