БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Интер добави Купата на Италия към Скудетото

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Запази

Интер реши всичко преди почивката.

Интер 2026
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Отборът на Интер записа златен дубъл – титла и купа на Италия в рамките на един сезон. След като преди дни си гарантираха „Скудетото“, възпитаниците на треньора Кристиан Киву ликуваха и с Купата на страната след успех с 2:0 над Лацио. Двубоят за трофея, по традиция от последните години, се проведе на „Олимпико“ в Рим.

Интер реши всичко преди почивката. Един от най-добрите играчи на „синьо-черните“ – Федерико Димарко отново бе пряко забъркан в откриващо попадение. Левият халф-бек центрира от корнер след четвърт час игра, а Адам Марушич си отбеляза автогол с глава, току пред стоящия плътно зад него Маркус Тюрам. Френският национал до последно бе под въпрос за срещата, но стисна зъби и започна от първата минута.

Друг краен защитник на „орлите“ – Нуно Тавареш, допусна огромна грешка в 35-ата минута, когато „разсеян“ позволи на Дъмфрис да му отнеме топката. Нидерландецът намери на празна врата Лаутаро Мартинес, който нямаше как да сгреши – 0:2.

В самия край на първата част Исаксен можеше да върне римляните в играта, но с по-слабия си десен крак стреля неточно.

След почивката Интер демонстрира тактическа зрялост и „уби“ мача. Голови положения почти липсваха, а гостите от Милано търпеливо изчакваха края на срещата и последния съдийски сигнал, който да им подпечата второто отличие за сезона на домашна сцена.

В края на срещата нервите взеха връх при едно грубо влизане на резервата Педро в краката на Димарко, но ситуацията се размина само с няколко картона. В крайна сметка Лацио не успя да надскочи себе си и ще изпрати и без това разочароващия сезон със загубен финал. За „орлите“ през уикенда предстои нов много важен мач – градско дерби с Рома, който е на косъм от класиране за Шампионската лига.

За Интер всичко до края на сезона е наслада от страхотния сезон и златния дубъл.

Купа на Италия, финал: Лацио – Интер (ГАЛЕРИЯ)

#Купа на Италия по футбол 2026 година #ФК Лацио #Интер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Делян Пеевски остана без охрана от НСО
1
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
2
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
4
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов
5
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски...
Първият полуфинал на "Евровизия": 10 държави се класираха напред
6
Първият полуфинал на "Евровизия": 10 държави се класираха...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Европейски футбол

Еспаньол се наложи над Атлетик Билбао
Еспаньол се наложи над Атлетик Билбао
Купа на Италия, финал: Лацио – Интер (ГАЛЕРИЯ) Купа на Италия, финал: Лацио – Интер (ГАЛЕРИЯ)
Манчестър Юнайтед започва преговори с Майкъл Карик Манчестър Юнайтед започва преговори с Майкъл Карик
Чете се за: 01:12 мин.
Интер преследва дубъл срещу Лацио във финала за Купата Интер преследва дубъл срещу Лацио във финала за Купата
Чете се за: 02:27 мин.
Мануел Нойер остава в Байерн Мюнхен още една година Мануел Нойер остава в Байерн Мюнхен още една година
Чете се за: 01:20 мин.
Саутхемптън отива на “Уембли” за двубой с Хъл Сити след успех в продължения над Мидълзбро Саутхемптън отива на “Уембли” за двубой с Хъл Сити след успех в продължения над Мидълзбро
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 10:35 мин.
У нас
Борисов и Пеевски вече са без охрана и от НСО, и от МВР Борисов и Пеевски вече са без охрана и от НСО, и от МВР
Чете се за: 08:00 мин.
У нас
Задържаха за 72 часа шофьора на автобуса от катастрофата на АМ "Хемус" Задържаха за 72 часа шофьора на автобуса от катастрофата на АМ "Хемус"
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Установени са замърсени подземни води след взрива в Горна Оряховица Установени са замърсени подземни води след взрива в Горна Оряховица
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Чете се за: 02:02 мин.
Заради гастроентерит: Повече от 1000 души са блокирани на круизен...
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Депутатите не приеха създаването на временна комисия за случая...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ