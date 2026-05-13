Интер добави Купата на Италия към Скудетото

Отборът на Интер записа златен дубъл – титла и купа на Италия в рамките на един сезон. След като преди дни си гарантираха „Скудетото“, възпитаниците на треньора Кристиан Киву ликуваха и с Купата на страната след успех с 2:0 над Лацио. Двубоят за трофея, по традиция от последните години, се проведе на „Олимпико“ в Рим.

Интер реши всичко преди почивката. Един от най-добрите играчи на „синьо-черните“ – Федерико Димарко отново бе пряко забъркан в откриващо попадение. Левият халф-бек центрира от корнер след четвърт час игра, а Адам Марушич си отбеляза автогол с глава, току пред стоящия плътно зад него Маркус Тюрам. Френският национал до последно бе под въпрос за срещата, но стисна зъби и започна от първата минута.

Друг краен защитник на „орлите“ – Нуно Тавареш, допусна огромна грешка в 35-ата минута, когато „разсеян“ позволи на Дъмфрис да му отнеме топката. Нидерландецът намери на празна врата Лаутаро Мартинес, който нямаше как да сгреши – 0:2.

В самия край на първата част Исаксен можеше да върне римляните в играта, но с по-слабия си десен крак стреля неточно.

След почивката Интер демонстрира тактическа зрялост и „уби“ мача. Голови положения почти липсваха, а гостите от Милано търпеливо изчакваха края на срещата и последния съдийски сигнал, който да им подпечата второто отличие за сезона на домашна сцена.

В края на срещата нервите взеха връх при едно грубо влизане на резервата Педро в краката на Димарко, но ситуацията се размина само с няколко картона. В крайна сметка Лацио не успя да надскочи себе си и ще изпрати и без това разочароващия сезон със загубен финал. За „орлите“ през уикенда предстои нов много важен мач – градско дерби с Рома, който е на косъм от класиране за Шампионската лига.

За Интер всичко до края на сезона е наслада от страхотния сезон и златния дубъл.



Купа на Италия, финал: Лацио – Интер (ГАЛЕРИЯ)