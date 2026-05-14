Барселона загуби първия си мач след спечелената титла

Милен Костов
Каталунците отстъпиха на Алавес

Барселона Роберт Левандовски
Алавес победи Барселона с минималното 1:0 в мач от 36-ия кръг на Ла Лига. Каталунците си гарантираха първото място в класирането в миналия кръг и подцениха срещата.

През първото полувреме на стадион “Мендисорота” във Витория-Гастейс домакините отправиха и двата точни изстрела. При втория си опит футболистите на Кике Флорес откриха резултата. Ибрахим Диабате засече от воле подаване с глава на Антонио Бланко в наказателното поле.

Единственият точен изстрел през втората част отново бе на сметката на играчите в синьо. Войчех Шчесни се справи с удар с глава на Ибрахим Диабате, а гостите завършиха срещата без точен шут.

Барселона остава на върха в класирането с актив от 91 точки. Алавес се изкачи до 15-ата позиция в подреждането с актив от 40 пункта.

#Ла Лига 2025/26 # Барселона

