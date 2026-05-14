Пети пореден трон за ПСЖ в Лига 1

Пари Сен Жермен завоюва титлата в Лига 1 за пети пореден и общо 14-ти път в своята история. Действащите шампиони сразиха Ланс с 2:0 в мач от 33-ия кръг, който се изигра на стадион „Болер Делелис“.

В герои за парижани се превърнаха Хвича Кварцхелия и Ибрахим Мбайе, които бяха точни. Това се оказа достатъчно за състава на Луис Енрике да спечели срещу прекия си конкурент за първото място и вече няма как да бъде изместен от върха кръг преди края на сезона. По този актуалният първенец в Шампионска лига затвърди своята доминация във френския елит през последните години.

Тимът от Париж има на сметката си 76 точки. От своя страна футболистите на Пиер Саж се намират на второто място с 67. На 17 май (неделя) ПСЖ ще сложи край на сезона в шампионата с гостуване на Париж, а Ланс ще бъде гост на Олимпик Лион.

— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 13, 2026

Домакините стигнаха до първата голова възможност, дело на Абдала Сима, а Матвей Сафонов спаси.

В 29-та минута гостите обаче загатнаха накъде отиват нещата Усман Дембеле изведе Хвича Кварцхелия зад защитата, а той не сбърка и попадна в прегръдките на своите съотборници.

„Жълто-черните“ направиха опит да отвърнат на удара. Първоначално Сафонов спаси изстрел на Сима, а след това трябваше да запази вратата си непокътната и след шут на Уесли Саид. Последва още един удар на Сима, а топката премина покрай вратата на руския страж.

През второто полувреме Усман Дембеле можеше да зарадва парижани, но пропусна в 57-та минута.

В 83-та минута Флориан Товен вкара за домакините, но радостта му трая прекалено кратко, тъй като попадението бе отменено.

Така се стигна до добавеното време, когато парижани сложиха край на всякаква интрига. В 93-та минута Ибрахим Майе получи от границата на наказателното поле и стреля, за да прати топката в напречната греда, а и оттам във вратата на „жълто-черните“.