Еспаньол се наложи над Атлетик Билбао

Еспаньол прекрати серията си от 18 мача без победа в Ла Лига с изключително ценен успех, който ги изкачва на 14-ото място. Атлетик (Билбао) е на 9-ото място с 44 и все още може да се вклини в местата за Лигата на конференциите. Със същата стойност е победата и на Севиля при визитата на Виляреал, а тези победи им дават повече спокойствие два кръга преди края на първенството в Примера дивисион, като ги отдалечават от зоната на изпадащите.

Еспаньол се наложи с 2:0 над намиращия се в лоша форма Атлетик (Билбао) и събра 42 точки, с три поведе от Жирона, която е първа под чертата. Но с по 39 са Леванте и Майорка, които няма как да са спокойни. „Папагалчетата“ от Барселона стигнаха до успеха с два гола в последните 20-ина минути на срещата, след като Пере Мила откри в 69-ата минута, а Кике Гарсия добави второто попадение в добавеното време.

Малко смутени от ситуацията, че са извън зоната на изпадащите само по голова разлика, домакините трудно се ориентираха и трябва да благодарят на вратаря Марко Дмитрович, който спаси сигурен гол в началото след удар на Алекс Беренгуер с глава. Но след това постепенно наложиха надмощие и през втората част стигнаха до успеха.

Севиля успя да си тръгна с три точки от класиралия се вече за Шампионската лига Виляреал, след като направи впечатляващ обрат от 0:2 до 3:2. Домакините поведоха с попадения до 20-ата минута, като най-напред Жерард Морено откри след подаване на Жорж Микаутадзе в 13-ата минута. 7 по-късно грузинецът удвои.

Но 22-годишният Осо намали в 36-ата минута, а Кике Салас изравни в добавеното време на частта. Джибрил Соу изработи третото попадение, след като в 72-ата минута намери отлично Акор Адамс, който от близо вкара във втори пореден мач, за да направи 2:3.