Българските "лъвици“ сломиха Гибралтар и запазиха шансовете си в квалификациите

Женският национален отбор на България постигна втория си успех в квалификациите за Световното първенство, след като победи Гибралтар с 3:1 в двубой от група C2. На стадион "Александър Шаламанов“ българките контролираха събитията през почти целия мач и заслужено стигнаха до трите точки.

Александра Янева даде ранен аванс на домакините още във втората минута, а в края на първото полувреме Кайли Феро си отбеляза автогол след центриране от корнер. През втората част Лора Петрова направи резултата класически, преди Джоейли Гилбърт да отбележи почетното попадение за гостенките в заключителните минути.

С успеха България събра 6 точки от пет срещи и заема третото място в групата. Последният мач на „лъвиците“ е на 9 юни като гост на Хърватия в Пула.