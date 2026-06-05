Левски с второ лятно попълнение

Левски подписа договор с фланговия футболист Давид Кусо. Контрактът с анголския играч е до лятото на 2029 година, съобщиха от пресслужбата на клуба.

Давид Кусо е роден на 22 януари 2004 година в Луанда (Ангола). Той е юноша на португалския Шавеш. През лятото на 2023 година е привлечен във втория отбор на клуба, а година по-късно е част и от представителния тим. С екипа на Шавеш записва 42 мача и 5 гола. През зимата на 2025 година е преотстъпен на друг отбор от страната – Санжоанензе, с чийто екип изиграва 12 мача и вкарва 1 гол. През лятото на 2025 година се завръща в Шавеш.

„ПФК Левски приветства с добре дошъл на „Герена“ Давид Кусо и му пожелава много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка“, написаха от клуба.

В четвъртък Левски представи официално друг офанзивен играч – бразилеца Рейналдо.