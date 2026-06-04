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Левски и Етър обединяват усилия в дългосрочно стратегическо партньорство

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Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
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Двата клуба подписаха меморандум за сътрудничество, който обхваща мъжкия, детско-юношеския и женския футбол

Левски и Етър обединяват усилия в дългосрочно стратегическо партньорство
Снимка: Официален сайт на ПФК Левски
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Левски и Етър официално поставиха началото на стратегическо партньорство, след като подписаха меморандум за сътрудничество между двата клуба. Споразумението бе парафирано от изпълнителния директор на "сините“ Даниел Боримиров и председателя на Управителния съвет на великотърновския клуб Любомир Филипов.

Съгласно договореностите Левски и Етър ще развиват дългосрочни взаимоотношения на всички нива – от представителните отбори до детско-юношеските школи и женските състави.

Една от основните цели на партньорството е обменът на опит и съвместната работа по развитието на млади футболни таланти. Двата клуба ще си сътрудничат в процеса на селекция и подготовка на състезатели за своите академии.

Споразумението предвижда още специалисти от Етър да имат възможност да провеждат стажове на стадион "Георги Аспарухов“, което да подпомогне тяхното професионално развитие и повишаване на спортно-техническата квалификация.

Сред заложените инициативи са и организирането на контролни срещи между представителните, дублиращите и юношеските отбори на двата клуба, както и съвместни събития, насочени към привържениците.

От Левски подчертават, че изборът на Етър за партньор не е случаен, тъй като Велико Търново традиционно е сред градовете с богати футболни традиции и силна подкрепа към "сините“. Клубът вижда в това сътрудничество възможност за устойчиво развитие и взаимна полза както на спортно, така и на организационно ниво.

#ПФК Етър Велико Търново #ПФК Левски София

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