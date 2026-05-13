Пер-Матиас Хогмо: Опира до самите нас дали ще сме втори

Пер-Матиас Хьогмо е на мнение, че само от Лудогорец зависи дали ще завърши на второто място в крайното класиране на Първа лига. Разградчани се пребориха само за равенство срещу Левски след 1:1 на „Хювефарма Арена“ в плейофите. Наставникът отчете повече положителни неща в играта на „зелените“, отколкото отрицателни.

„Имахме голяма доминация през първото полувреме, що се отнася до мача. Създадохме едно положение, довело до страхотно спасяване при удара на Чочев. После имахме още едно от стандартна ситуация, Идан Нахмиас беше там, а можеше да е гол. Има и една ситуация за дузпа, заради игра с ръка, но, ОК. След това второто полувреме започна със страхотен шанс за Ерик Биле, може би трябваше да вкараме. После дойде и шанс за Ивайло Чочев, който обикновено той вкарва. Дадохме на гостите им след това първия им шанс на контраатака, не бяхме достатъчно подготвени, за да я спрем. Аз обичам, харесвам начина, по който се върнахме. Вкарахме важен гол. Петър Станич с прекрасен пас и Дуарте вкара гола за нас. Разбира се, разочароващо беше, че не вкарахме първи, за да затворим двубоя в наша полза, но това е футболът. Страхотна работа от момчетата“, каза норвежецът.

„Сякаш в последните мачове е едно и също, така е все. Трябват ни много възможности, за да вкараме гол. И разбира се, това е продължението на създаването на голови положения, което е приоритет за нас, но ми хареса начина, по който овладяхме двубоя. Трябва ни супер-качество в последната третина. Това е нещото, което ни липсва“, добави той.

„Важно беше да не загубим днес, защото в последните мачове с Левски взехме всички точки, а това не е гаранция, но опира до самите нас дали ще сме 2-и. Трябва да вземем добрия опит от този мач и да го пренесем в съботния с ЦСКА 1948. Естествено, че това е важен мач. Като за начало трябва да продължим да бъдем настояващи в защита, защото даваме малко шансове на противниците. Да сме последователни и подготвени в различните аспекти и мисля, че сме на път да го намерим. И се надявам, че някои нови футболисти ще се върнат от контузии, но наистина се радвам от това, което момчетата показаха днес“, Хьогмо.