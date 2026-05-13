Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на...
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
Левски пусна кръв на Лудогорец, но "орлите" измъкнаха ценна точка

Спорт
"Сините" прекъснаха негативна серия срещу "орлите", които се върнаха на второ място в Първа лига.

Лудогорец и Левски също не намериха пътя към победата в Първа лига. Двата тим си стиснаха ръцете за равенство след 1:1 среща от четвъртия кръг на плейофите, изиграна на "Хювефарма Арена".

Хуан Переа откри резултата през второто полувреме, но Дерой Дуарте донесе ценната точка на "орлите". Въпреки че спря пропадането си срещу "орлите", прекъсвайки негативната си серия от четири поредни загуби във всички турнири, селекцията на Хулио Веласкес отново не намери сили да спечели. От своя страна съставът на Пер-Матиас Хьогмо съхрани шансове за участие в Европа.

Новите шампиони в родния елит отдавна си подсигуриха върха и имат на сметката си 77 точки, а разградчани се изкачиха до второто място с 64. На 16 май (петък) Левски ще срещне ЦСКА в поредно Вечно дерби, докато Лудогорец ще има визита на ЦСКА 1948.

Първият точен удар бе за домакините в 3-та минута. Ерик Маркус получи в наказателното поле и залъга, че ще подава към Петър Станич, но стреля направо в ръцете на Мартин Луков.

В 17-та минута разградчани поискаха дузпа за игра с ръка на Гашпер Търдин. Главният съдия Любослав Любомиров обаче прецени, че няма основания да отсъжда 11-метров наказателен удар.

4 минути след това и гостите стигнаха до първата си ситуация. Карл Фабиен получи на левия фланг и стреля, а топката премина над вратата на Хендрик Бонман.

В 26-та минута Маркус отново се прояви, този път с опасен удар, преминал встрани от вратата на Мартин Луков. В 32-та минута Маркус пак стреля, а топката срещна външната врата на мрежата на столичния тим.

Стартът на втората част стартира така, както първата – с изстрел за „орлите“. Ерик Биле нанесе опасен удар от границата на наказателното поле, пращайки топката вдясно от вратата.

В 60-та минута Станич също опита шут от далечна дистанция, но и той не намери очертанията на вратата, пазена от Луков.

7 минути по-късно „сините“ първи ликуваха. След бърза контраатака, организирана от гостите, Алдаир проби и комбинира с Евертон Бала. Той продължи към Хуан Переа, който получи по земя и с прецизен удар матира Бонман.

В 73-та минута Сон можеше да изравни за отбора от Разград, пробивайки в наказателното поле, където Ивайло Чочев надскочи Алдаир и стреля с глава, но Луков не трепна и улови.

2 минути след това Мазир Сула центрира, а топката се размина с Переа. Оттам тя се озова на крака на Радослав Кирилов, който не затрудни Бонман със своя удар.

В 81-та минута „зелените“ намериха пътя към равенството. Станич получи топката и с красив пас намери Дерой Дуарте, а той с едно докосване прехвърли Луков.

